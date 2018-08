„Kanclerė Angela Merkel ir amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien antroje dienos pusėje kalbėjosi telefonu. Politikai sunerimę dėl humanitarinės situacijos Sirijos Idlibo regione. Rusija raginama (...) paveikti Sirijos režimą, kad būtų išvengta tolesnės eskalacijos“, – sakoma S. Seiberto pranešime. Pasak jo, D. Trumpas ir A. Merkel taip pat aptarė situaciją Ukrainoje bei vakarų Balkanų regione.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.