J. Bidenas savo ruožtu sakė, kad A. Merkel yra „nuostabi draugė, asmeninė draugė ir JAV draugė“. Prezidentas „istoriniu“ vadino 16 metų trukusį kanclerės vadovavimą, kuris baigsis po Bundestago rinkimų rugsėjį. Pokštaudamas J. Bidenas pridūrė, kad A. Merkel, būdama kanclerė, taip dažnai lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kad „Ovalinį kabinetą žino geriau nei aš“.

Taip A. Merkel ir JAV prezidentas pažymėjo naują Vokietijos ir JAV santykių, kurie smarkiai nukentėjo prezidentaujant J. Bideno pirmtakui Donaldui Trumpui, pradžią. Tačiau nuomonių skirtumai išlieka, ypač – dėl beveik baigto tiesti dujotiekio „Nord Stream 2“, kuriuo rusiškos dujos tekės į Vokietiją ir kuriam JAV vyriausybė kategoriškai priešinasi.

„Mūsų požiūriai dėl projekto skiriasi“, - pripažino A. Merkel. Tačiau ji pabrėžė, jog Vokietija „supranta“, kad „Ukraina liks gamtinių dujų tranzito šalis“. Be to, būtina išsaugoti šios šalies „teritorinį suverenumą“. Jei Rusija to nesilaikys, Vokietijoje „aktyviai veiks“.

A. Merkel vengė atsakyti į klausimą apie galimas konkrečias priemones tuo atveju, jei Rusija nutrauks savo dujų tranzitą per Ukrainą. „Nenoriu dabar spekuliuoti, - kalbėjo ji. – Tai paaiškės lemiamu momentu, kuris, tikiuosi neateis“.

J. Bidenas sakė, kad per pokalbius su A. Merkel pareiškė savo abejones dėl „Nord Stream 2“ dujotiekio. Tačiau jie abu esą sutiko, jog „negalima leisti, kad Rusija naudotų energetiką kaip ginklą, kad priverstų savo kaimynes (ką nors daryti) ar joms grasintų“.

JAV baiminasi didesnės Europos priklausomybės nuo rusiškų dujų ir kad kils pavojus tranzito šaliai Ukrainai. Todėl JAV vyriausybė reikalauja iš Berlyno konkrečių pažadų Kijevui. Vašingtonas ir Berlynas susitarė ginčą sureguliuoti iki gegužės.

A. Merkel ir J. Bidenas ketvirtadienį aptarė ir Kinijos klausimą, kovą su klimato kaita ir koronaviruso pandemiją, taip pat padėtį Afganistane ir Irano branduolinę programą, Kanclerė užsiminė ir apie nuo 2020 metų kovo dėl pandemijos įvestus ribojimus europiečiams atvykti į JAV.

J. Bidenas pažadėjo greitai peržiūrėti šį klausimą. Jo ekspertai esą įvertins, „kaip greitai“ ribojimai galėtų būti atšaukti. „Aš ateinančiomis dienomis galėsiu atsakyti į klausimą, kaip bus“, - sakė prezidentas.

A. Merkel, kuri nuo savo kadencijos pradžios 2005 metais bendradarbiavo su keturiais JAV prezidentais, veikiausiai paskutinį kartą lankėsi JAV kaip kanclerė.