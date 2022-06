Merkel atskleidė, kas lėmė jos drebulio priepuolius

„Tai buvo susiję su dviem dalykais. Pirmiausiai aš buvau labai išsekusi po savo motinos mirties. Tai mane paveikė labiau nei maniau. Be to, vartojau per mažai skysčių “, - sakė A. Merkel.

Galiausiai, anot buvusios kanclerės, ją ėmė persekioti baimė, kad priimant užsienio svečius drebulys kartosis. Ji „jautėsi tvirčiau“, kai per svečių sutikimo ceremoniją ant pakylos stovėdavo kėdė, o ji nacionalinių himnų išklausydavo sėdėdama. „Tai pasiteisino“, - atviravo A. Merkel. Šie drebulio priepuoliai 2019 metais sulaukė didelio dėmesio.

Pirmą kartą drebulio priepuolis A. Merkel ištiko per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą 2019 metų birželį. Tai buvo naujojo prezidento prisistatymo vizitas. A. Merkel vėliau sakė, kad ji karštą dieną gėrė per mažai vandens ir per daug kavos.

Po kelių dienų kanclerei vėl teko kovoti su drebuliu. Tą kartą priepuolis pasireiškė, kai tuometinei Vokietijos teisingumo ministrei Christinei Lambrecht Bellevue pilyje buvo įteikiami paskyrimo raštai.

Kai birželį Berlyne viešėjo tuometinė Suomijos ministrė pirmininkė Antti Rinnė, A. Merkel trečią kartą ištiko drebulio priepuolis. Po dienos per Danijos premjerės Mettės Frederiksen sutikimo ceremoniją ji himnų jau klausėsi sėdėdama. Taip pat ji elgėsi ir praėjus savaitei, kai į Berlyną atvyko naujoji Moldovos vyriausybės vadovė Maja Sandu.

A. Merkel antradienio vakarą, pirmą kartą nuo tada, kai prieš pusmetį perdavė pareigas Olafui Scholzui, atsakinėjo į žurnalistų klausimus.