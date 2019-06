Incidentas nutiko A. Merkel stovint šalia Vokietijos prezidento Franko Walterio Steinmeierio ketvirtadienį ryte patalpose vykusio renginio metu, kuomet buvo oficialiai paskirta naujoji Vokietijos teisingumo ministrė Christina Lambrecht. Kanclerei buvo pasiūlyta stiklinė vandens, tačiau moteris jos atsisakė.

Drebulys tęsėsi dvi minutes, sakė ceremonijoje dalyvavęs naujienų agentūros DPA fotografas.

Bandydama sustabdyti drebulį A. Merkel buvo sunėrusi rankas. Galiausiai jai tai pavyko tuomet, kai ji galėjo žengti kelis žingsnius.

Po kelių minučių drebulys beveik praėjo, A. Merkel galėjo paspausti ranką naujai teisingumo ministrei.

Vokietijos žiniasklaidos agentūra dpa skelbė, kad nors lauke oras ir tvankus, per ceremoniją pilyje, kur prezidentas F. W. Steinmeieris pristatė naują teisingumo ministrę, buvo tikrai vėsu.

Regis, ji jautėsi puikiai, kai po pusvalandžio atvyko į parlamentą.

Germany's Angela Merkel appeared to have a second brief spell of shaking in 10 days, renewing questions over her health.