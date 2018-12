Penktadienio balsavime Annegret Kramp-Karrenbauer, kuri siekia perimti Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) pirmininkės pareigas, turės progą pasimokyti iš A. Merkel gebėjimo pergudrauti konkurentus ir atsimokėti tiems, kas jos neįvertina.

Centro dešinioji CDU penktadienį išsirinks savo naują pirmininką, kuris, manoma, turės daugiausia šansų būsimuose visuotiniuose rinkimuose kandidatuoti į šalies kanclerio postą. A.Kramp-Karrenbauer jau atlaikė penkias savaites žiniasklaidoje netylantį spaudimą dėl investicijų bendrovės „BlackRock“ padalinio Vokietijoje stebėtojų tarybos vadovo Friedricho Merzo, kuris siekia sugrįžti į didžiąją politiką, iš kurios pasitraukė prieš daugiau nei dešimtmetį po konflikto su A. Merkel. Nors jo kandidatūrą remia buvęs Vokietijos finansų ministras Wolfgangas Schaeuble, dauguma CDU delegatų neskuba jų drąsinti ir tvirtina, kad kova dėl pirmininko posto „atvira visiems“.

„F. Merzas iš tiesų turi nedidelį pranašumą, nes jis nuostabus oratorius“, – pažymėjo Berlyne veikiančio Vokietijos fondo „German Marshall Fund“ vyresnysis ekspertas Janas Techau. O A. Kramp-Karrenbauer, teigia ekspertas, turi „geresnę ryšio su partijos dvasia anteną“.

Per CDU delegatų penktadienio susitikimą Hamburge viskas priklausys nuo to, ar po trylikos A. Merkel, kaip kanclerės, ir aštuoniolikos, kaip partijos vadovės, vadovavimo metų, jie norės permainų. Žemiau pateikiami veiksniai, kurie gali būti palankūs Annegretai Kramp-Karrenbauer per pirmąsias nuo 1971 metų partijos konkurencines varžybas dėl aukščiausiojo posto.

Viešoji nuomonė

Šalies gyventojų apklausa rodo, kad Annegreta Kramp-Karrenbauer populiaresnė už F. Merzą, o tai reiškia, kad vokiečiai pirmiausia trokšta stabilumo.

1001 CDU delegatas, kurių daugumą sudaro išrinkti federalinės, valstybinės ir municipalinės valdžios pareigūnai, vargu ar galėtų neatsižvelgti į tokias nuotaikas. 35 proc. respondentų teigia, kad A. Kramp-Karrenbauer supranta eilinių žmonių problemas ir lūkesčius, tuo tarpu tik vienuolika proc. apklaustųjų taip pat atsiliepia apie F. Merzą.

„Jeigu CDU siekia išlaikyti ar dar labiau sustiprinti savo sėkmę per būsimas rinkimų kampanijas, jie negali užmerkti akių į A. Kramp-Karrenbauer, – teigia „Forsa“ statistikos instituto vadovas Manfredas Guellneris. – Šalies piliečiams ji atrodo artimesnė tautai, labiau patikima ir labiau užjaučianti nei Friedrichas Merzas“.

Partijos pulso jautimas

Kai A. Merkel paskyrė A. Kramp-Karrenbauer CDU generaline sekretore šių metų vasarį, politikės užduotis buvo paremti braškančios partijos branduolį po to, kai CDU palaikymas per 2017 m. federalinius rinkimus krito iki septintojo dešimtmečio žemumų. Jos vasarą surengtas „įsiklausymo turas“ suteikė jai papildomą platformą stengiantis paveikti eilinius narius ir pareigūnus prieš artėjantį balsavimą, – tokio pranašumo F. Merzas neturi.

Skepticizmas F. Merzo atžvilgiu

F. Merzo paramą lemia tokios grupės kaip verslo asociacijos ir CDU jaunimo sparnas, linkstantis dešinėn. Bet tokio energingo palaikymo F. Merzas neužsitikrino visuose partijos sluoksniuose. Šių metų lapkritį jis pakurstė pasipiktinimo bangą pareikšdamas, kad A. Merkel vadovaujama CDU partija „numojo ranka“ į kylančią AfD partiją, kuri vykdo prieš imigraciją nukreiptą kursą. Šią savaitę jis pasiūlė mokesčių lengvatas pensijų įnašams į kapitalo fondus, tuo paskatindamas per nauja atkreipti visuomenės dėmesį į jo glaudų ryšį su pramone, o tai daugeliui vokiečių atrodo įtartina.

Moterų balsavimas

CDU moterų frakcija remia A. Kramp-Karrenbauer ir, kaip rodo apklausa, ji daug populiaresnė tarp moterų nei F. Merzas. Beveik trečdalį atstovų sudaro moterys, ir tai gali būti nemaža atsvara konservatoriams ir pramonės šalininkams, kurie žengia koja kojon su F. Merzu, rodo „Berliner Morgenpost‘“ atlikta apklausa.

Partijos blokas iš municipalinės valdžios pareigūnų, kurį sudaro 461 delegatas, antradienį išsakė paramą A. Kramp-Karrenbauer.

A.Merkel scenarijus

Jau esame panašų „žaidimą“ matę ir anksčiau. Jeigu A. Kramp-Karrenbauer apsigins nuo F. Merzo, ji taps A. Merkel įpėdine, – kanclerės, kuri padarė karjerą politikoje atlaikydama pasitikėjimu trykštančių varžovų-vyrų metamus jai iššūkius. A. Merkel išstūmė F. Merzą iš posto 2000-2002 metais, kai pastarasis vadovavo CDU frakcijai parlamente. Iš to galima išmokti pamoką: neskubėti ir užsiimti gynybines pozicijas, kai siekiama nugalėti varžovą, kuris turi pranašumą kilus ažiotažo bangai.