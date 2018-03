Tarp aukų buvo 28 metų Mina Basaran – įtakingo turkų verslininko Huseyino Basarano dukra. Kartu su draugėmis ji skrido iš Dubajaus, kur šventė savo mergvakarį.

Ištaigingos vestuvės buvo numatytos kovo pabaigoje. Leidinio teigimu, iš Šardžos į Stambulą skridęs orlaivis pateko į pūgą, o galiausiai sustojo jo varikliai.

Latest victim: #minabasaran . Condolences to Başaran family. Anti satellite electromagnetic noise by Islamic Republic Revolutionary Guards not only deteriorates lives of 80M Iranian citizens but endangers those flying through Iranian aerospace interfering w/ GPS data. @MFATurkey pic.twitter.com/F9R54S5gX3 — Viktoria von Brandenburg (@viktoriavonbran) March 11, 2018

Lėktuvo nuolaužos ir žuvusiųjų palaikai buvo aptikti už 360 km nuo Teherano.

