Jauna moteris, vardu Katie, ištekėjo už savo biologinio tėvo, pagimdė jam vaiką, o, nusprendusi jį palikti, tragiškai pražuvo tiek pati, tiek jos mažylis, tiek ją užauginęs įtėvis. Visi trys palaidoti Niujorke, skelbia cbsnews.com.

„Mes niekaip neatsigauname nuo patirto šoko. Tikra beprotybė. Nežinau, ką bepridurti. Siaubinga“, – sako Katie įtėvių kaimynė iš Doverio Shirley Mann.

Katie, kurios pavardė tuo metu buvo Fusco, prieš pradėdama gyventi kartu su Stevenu Pladlu ir jo žmona 2016 metų rugpjūtį, net neįtarė, koks impulsyvus jos biologinio tėvo charakteris, kad jis linkęs smurtauti ir turi net keturis ginklus.



Labai normalus gyvenimas



1995 metais Stevenui Pladlui buvo dvidešimt. Jis internete susipažino su penkiolikmete Alyssa. Paauglė netrukus pastojo ir pagimdė mergaitę, kuriai duotas vardas Denise.

Alyssa Pladl per interviu „Associated Press“ papasakojo, kad mergaitę, sulaukusią aštuonių mėnesių, jie nusprendė atiduoti įvaikinti. Abu buvo labai jauni ir neturėjo pinigų, be to, jauna mama baiminosi, kad jos vaikinas smurtauja prieš kūdikį. Atskleisti daugiau detalių ji nepanoro.

„Buvo labai sunku su ja skirtis, tačiau buvau priversta tam ryžtis, nes norėjau, kad ji būtų laiminga“, – prisipažįsta A. Pladl. Ir ji buvo – gaila, kad tik tas gyvenimas nebuvo ilgas. Tony Fusco ir jo žmona Kelly mergaitę įsivaikino, pervadino Katie ir augino kartu su savo biologine dukterimi.

„Jų gyvenimas buvo labai normalus. Katie pravardė buvo Pakmanas. Ji nuolat ką nors kramsnodavusi. Dievino gyvūnus. Buvo vegetarė“, – sako Kelly Fusco brolis Cary Gouldas.

Katie mokykloje garsėjo meniniais gabumais, labai gražiai piešė. Mergina svajojo mokytis koledže ir dirbti skaitmeninės reklamos srityje.

„Pieštukas ir įkvėpimas piešti – tai veikla, kur randu ramybę. Piešimas tapo mano ginklu prieš taisykles ir reikalavimus. Trumpiau tariant, gyvenimas be meno – ne gyvenimas“, – yra rašiusi savo tinklaraštyje.

Kai 2016 metų sausį Katie sulaukė aštuoniolikos, mergina, žinodama, kad yra įvaikinta, nusprendė susirasti savo biologinius tėvus. Kaip tarė, taip padarė – su jais susisiekė. Pladlai buvo laimingi, galėdami susigrąžinti prarastą dukrą.

Užuot 2016 metų rugpjūtį pradėjusi lankyti koledžą, mergina persikėlė gyventi pas savo biologinius tėvus Virdžinijos valstijoje. Įtėviai nebuvo labai patenkinti, tačiau manė, kad Katie pakankamai suaugusi, kad pati priimtų tokius svarbius gyvenimo sprendimus, ir jos pasirinkimą gerbė.

Pladlų namuose viskas buvo blogai. Stevenas ir Alyssa jau buvo nusprendę skirtis ir miegojo atskiruose kambariuose. A. Pladl sakė metų metus kentusi fizinį ir psichologinį vyro smurtą.

„Kiekvieną dieną vaikščiojau peilio ašmenimis. Niekas nežinojo, kokios nuotaikos jis bus šiandien, o ta nuotaika praktiškai visada buvusi bloga. Kartais daužydavo viską, kas namuose pasitaikydavo po ranka – matant vaikams“, – pasakoja moteris.

Alyssa biologinei dukrai Katie akis į akį papasakojusi, kad Stevenas prieš ją smurtavęs, kai ji buvo dar kūdikis, o įvaikinimas tuo metu jai atrodęs vienintelis būdas apsaugoti savo mažylę. Katie, kiek prisimena Alyssa, neatrodė dėl to susirūpinusi.

„Mes mylime vienas kitą“



Alyssa Pladl prisimena, kad vyro elgesys susipažinus su Katie pasikeitė. Jis pradėjo mūvėti jaunatviškus aptemptus džinsus ir vilkėti prigludusius marškinėlius, nusiskuto barzdą ir pradėjo auginti plaukus. Kai po Katie persikraustymo praėjo šešios savaitės, vieną naktį ji rado jį miegantį dukros kambaryje ant grindų.

Toks vyro elgesys išgąsdino Alyssą. Kai jis ten pat miegojo ir kitą naktį, ji prirėmė jį prie sienos. Vyras pareiškė, kad tai ne jos reikalas ir kartu su Katie audringai išėjo iš namų.

Alyssa iš šeimos namų išsikraustė 2016 metų lapkritį, dviejų poros vaikų globa paskirta abiem tėvams.

2017 metų gegužę moteris iš savo vienuolikmetės dukters dienoraščio sužinojo šokiruojančią naujieną – Katie laukiasi savo biologinio tėvo kūdikio. Mergaitė taip pat rašė, kad jai ir sesutei tėvas nurodė Katie vadinti pamote.

„Mane ištiko isterija. Nedelsdama jam paskambinau. Paklausiau, ar Katie laukiasi jo kūdikio. O jis man – maniau, kad žinai, mes mylime vienas kitą. Nesusivaldžiau, pradėjau šaukti ir plūstis: „Kaip tu galėjai? Ligonis. Juk ji tik vaikas. Tavo vaikas“.

Moteris kreipėsi į policiją.

Kaltinimai kraujomaiša



2017 metų liepos 20 dieną, praėjus dviem mėnesiams po oficialių skyrybų su Alyssa (nors policija jau buvo pradėjusi tyrimą) Stevenas Pladlas Parktone, Merilande, vedė Katie. Paduodami pareiškimus, jie melavo, tvirtindami, kad jų giminystės ryšiai nesieja.

Vestuvėse dalyvavo ir Katie įtėviai bei Steveno motina. Katie ypatingai dienai pasirinko trumpą juodą suknelę.

Tony ir Kelly Fusco manė niekaip negalintys pakeisti įdukros sprendimo, tad nusprendė, jog geriausia, ką gali padaryti, ją palaikyti.

Katie sūnų Bennetą pagimdė rugsėjo 1-ąją. Kartu su vyru tapusiu biologiniu tėvu jie persikėlė į naujus namus Šiaurės Karolinoje, tačiau šeimyninė idilė labai greitai išgaravo kaip dūmas. Sausį pora buvo sulaikyta dėl kaltinimų kraujomaiša. Teisėjas nurodė jiems nebendrauti, o mažylio globa patikėta S. Pladlo motinai.

S. Pladlo advokatas Rickas Freidmanas II sako, kad variantas, esą jo klientas privertė Katie leistis į tokį bendravimą, niekada nebuvo svarstytas.

„Tai istorija apie aštuoniolikmetę merginą, pasirodžiusią prie keturiasdešimtmečio vyro, išgyvenančio santuokos krizę, namų slenksčio. Juos siejo ryšys, nes abu susiję biologiškai, tačiau iki tol nebuvo pažįstami, atsirado seksualinis potraukis. Jis dėl jos tiesiog pametė galvą, meilė buvo tokia stipri, jog biologinis ryšys tapo nebesvarbus“, – sakė advokatas.

Kai buvo paleista į laisvę, Katie grįžo gyventi pas įtėvius. Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį ji vykdavo pas savo įmotės mamą – savo senelę, gyvenančią Voterberyje, Konektikuto valstijoje.

Balandžio 12 dieną, ketvirtadienį, Katie ir jos įtėvis kartu išvyko iš namų Doveryje – jie turėjo keliauti į Voterberį. Iš tolo juos stebėjo savo autobusiuke sėdintis S. Pladlas. Tai įrodo stebėjimo kamerų daryti įrašai.

Po kelių minučių netoliese esančiame Naujajame Milforde liudininkai teigia, jog kažkas pradėjo šaudyti. Paaiškėjo, kad buvo nušautas 56 metų T. Fusco ir Katie. Vėliau Doveryje rastas ir nusišovęs S. Pladlas.

911 paskelbė skambučio įrašą, kuriame Steveno motina dispečerei praneša, kad jos sūnus nužudė vaiką.

„Jis nužudė vaiką. Sakė paskambinti policijai ir jokiais būdais ten nesirodyti“, – kalbėjo moteris. Netrukus ji pasakė, kad sūnus prisipažino nušovęs žmoną ir jos įtėvį.

„Jo žmona prieš dieną telefonu pareiškė norinti skirtis. Ji esą Niujorke, jis man sakė, kad šiuo metu yra pakeliui. Esą nuvežė jai vaiką ir grįžta atgal“, – 911 įraše teigia S. Pladlo motina.

„Negaliu patikėti, kad tai vyksta“, – pareigūnams sakė žudiko motina. Jos sūnus, anot moters, labai liūdėjo, kad vos dvidešimties Katie panoro su juo skirtis.

Policijos pareigūnai negyvą mažylį rado Katie ir Steveno bendruose namuose.

Alyssa Pladl sako, kad pastarieji įvykiai tiesiog netelpa jos galvoje.

„Man labai skaudu, nerandu žodžių. Kaip ten bebūtų, manau, kad ir šiame siaube yra šis tas teigiamo – ši šiurpi tiesa gali atverti žmonėms akis, kokia tragedija yra kraujomaiša“, – sako ji.