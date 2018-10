Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai „Bellingcat“ pranešimus iš pradžių pavadino „nesąmone“ ir pareiškė, kad jie yra dalis dezinformacijos, kurią skleidžia Vakarų vyriausybės. 2018 metų spalio 1 dieną Marija Zacharova savo „Facebook“ paskyroje tebetvirtino, kad Ruslanas Boširovas ir A. Čepiga yra skirtingi asmenys.

Iš pradžių pažymėjęs, kad Kremlius neturi išsamios informacijos šiuo klausimu, Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas žiniasklaidai vėliau pareiškė, kad „nėra jokių duomenų, jog Rusijos Federacijos didvyrio vardas buvo suteiktas žmogui, kurio vardas ir pavardė būtų Anatolijus Čepiga“.

D. Peskovas taip pat nesureikšmino žurnalistų pastebėjimų, kad R. Boširovas yra neįtikėtinai panašus į A. Čepigą: jis teigė, kad panašumai tarp šių asmenų yra nežymūs ir veikiausiai atsitiktiniai.

