D. Trumpas pareiškė, kad Slovėnijoje gimusi buvusi manekenė „jaučiasi labai gerai“. Gegužės 14-ąją jai buvo atlikta operacija dėl, patarėjų teigimu, „nesunkios“ inkstų ligos, o gegužės 19-ąją prezidento sutuoktinė buvo išrašyta iš ligoninės. Paskutinį kartą ji pasirodė viešumoje gegužės 10-ąją, lydėdama Baltųjų rūmų šeimininką į vieną aviacijos bazę Merilande, kur šis pasitiko iš Šiaurės Korėjos grįžusius tris amerikiečius įkaitus. Iš ligoninės išrašyta M. Trump neseniai dalyvavo viename už uždarų durų vykusiame Baltųjų rūmų renginyje, o vėliau trečiadienį ji turi pasirodyti kartu su savo sutuoktiniu Federalinės krizių valdymo agentūros (FEMA) renginyje. Dėl jos ilgo nesirodymo būta nepatvirtintų ir karštligiškų spėlionių. „Melagingų naujienų žiniasklaida buvo labai nesąžininga ir pikta mano žmonai ir mūsų nuostabiai pirmajai poniai, Melaniai“, – socialiniame tinkle "Twitter" paskelbė D. Trumpas. „Kol ji sveiko po operacijos, jie pranešė apie ją viską: kad ji vos nemirė, kad pasidarė plastinę veido operaciją, kad paliko Baltuosius rūmus (ir mane) ir išvyko į Niujorką ar Virdžiniją, kad patyrė smurtą. Visa tai melas – ji jaučiasi labai gerai“, – pridūrė prezidentas. Nė viena stambi žiniasklaidos priemonė nepagrindė įrodymais internete paplitusių sąmokslo teorijų, kodėl ji nesirodė viešumoje. „Keturi reporteriai praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose pastebėjo nerūpestingai į susitikimą ėjusią Melanią. Jie nepranešė, ką pamatė, nes tai pakenktų nesveikam naratyvui, esą ji gyvena kitame pasaulio kampe, rimtai serga ar dar kažką. Melagingos naujienos yra labai blogas dalykas!“ – tęsė D. Trumpas. Du Baltųjų rūmų žurnalistai teigė, kad matė pirmąją ponią gegužės 30-ąją ir tuomet pranešė, kad ji atrodė gerai.

