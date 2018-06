M. Trump žada apsilankyti ne pelno socialinių paslaugų centre, skirtame migrantų vaikams, bei muitinės ir pasienio kontrolės centre, sakoma jos biuro išplatintame pranešime. Pirmoji ponia nusileido Teksaso valstijoje esančiame Makalene pilant smarkiai liūčiai. Ji buvo nuvežta į centrą, kuriame glaudžiasi apie 60 vaikų iš Hondūro ir Salvadoro. D. Trumpas trečiadienį įsakė nebeatskyrinėti pasienyje sulaikytų neteisėtų migrantų vaikų nuo jų tėvų. Amerikos lyderis atšaukė šias griežtas priemones, smarkiai spaudžiant respublikonams, demokratams ir tarptautinei bendrijai. Nuo gegužės 5 dienos daugiau kaip 2,3 tūkst. vaikų buvo atskirti nuo savo tėvų arba suaugusių globėjų, neteisėtai kirtusių JAV sieną. Jie buvo apgyvendinti palapinių miesteliuose ir kitokiose vietose; vaikams nebuvo sudaryta sąlygų susisiekti su artimaisiais. Atskirtų vaikų nuotraukos, vaizdo įrašai ir pranešimai apie jų padėtį daugeliui sukėlė pasipiktinimą ir netgi pakurstė maištą tarp paties D. Trumpo respublikonų. Tarptautinė bendruomenė savo ruožtu kaltino Jungtines Valstijas pažeidinėjant žmogaus teises. „Paliksime šeimas kartu, – D. Trumpas pareiškė pasirašęs atitinkamą vykdomąjį įsaką. – Man nepatinka vaizdas ir jausmas, kai šeimos išskiriamos.“ Vis tik D. Trumpas pridūrė, kad net pakeitus šią tvarką prieš neteisėtus imigrantus pasienyje bus vykdomos „ne mažiau griežtos ar net griežtesnės“ priemonės. Atskirtų vaikų nuotraukos, vaizdo įrašai ir pranešimai apie jų padėtį daugeliui sukėlė pasipiktinimą, o M. Trump pati ragino rasti politinį kompromisą ir liautis atskyrinėjus vaikus nuo savo tėvų. „Tai 100 proc. buvo jos idėja. Ji labai norėjo atvykti“, – žurnalistams sakė pirmosios ponios komunikacijos direktorė Stephanie Grisham. „Ji norėjo viską pamatyti pati, – pridūrė S. Grisham. – Ji remia šeimų susijungimą. Ji mano, kad vaikams svarbu likti su savo šeimomis.“ Nepaisant prezidento įsako, kol kas nėra numatyta konkrečių planų, kaip tėvams sugrąžinti daugiau kaip 2 300 vaikų, nuo gegužės pradžios atskirtų nuo savo šeimų. „Vykdomasis įsakas tikrai padeda sudaryti šiokias tokias galimybes, bet reikia dar daug padaryti“, – teigė S. Grisham.

