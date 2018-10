„Galiu pasakyti, kad esu daugiausiai patyčių sulaukiantis žmogus pasaulyje“, – sakė Melania Trump interviu televizijai „ABC News“, kurį davė, kai anksčiau šį mėnesį lankėsi Afrikoje. Paprašyta pakomentuoti plačiau, JAV pirmoji ponia sakė, kad tikrai „galiu būti viena iš tokių žmonių, jei iš tiesų matote, ką žmonės apie mane kalba“. Anot jos, „būtent todėl mano iniciatyvos „Būk geriausias“ („Be best“) dėmesio centre yra socialiniai tinklai ir elgesys internete“. ABC ketvirtadienį paskelbė trumpas šio interviu ištraukas, o penktadienį planuojama parodyti ilgesnę dalį pokalbio. M. Trump, 48 metų buvusi manekenė, tikriausiai dar neatsigavo po ją užgriuvusių pašaipų internete ir žiniasklaidoje dėl jos drabužių, vilkėtų per praėjusios savaitės kelionę į Ganą, Malavį, Keniją ir Egiptą. Per safarį Kenijoje pasipuošusi baltos spalvos kamštiniu šalmu JAV pirmoji ponia buvo palyginta su XIX amžiaus kolonijiniu valdytoju. Egipte, kuris buvo paskutinė M. Trump kelionės stotelė, ji vilkėjo baltas kelnes, baltus marškinius su perrištu juodu kaspinu bei smėlio spalvos švarką, o įvaizdį užbaigė šviesios dramblio kaulo spalvos fedora. Dėl tokios kostiumo versijos ji sulaukė palyginimų su Michaelu Jacksonu, kompiuterinio žaidimo heroje Karmen Sandiego bei pirmosios juostos apie Indianą Džounsą personažu, blogiuku prancūzų archeologu Renė Beloku. Viename iš retų pokalbių su žurnalistais prieš išvykimą į Egiptą M. Trump sakė, jog norėtų kalbėti apie savo kelionę, o ne apie tai, ką vilki. Tačiau tikriausiai neįmanoma kalbėti apie M. Trump neužsimenant apie jos drabužius. Birželį JAV pirmoji ponia daugeliui sukėlė nuostabą ir pasipiktinimą, kai apsilankė migrantų vaikų prieglaudoje Teksase vilkėdama sportinę chaki spalvos striukę su užrašu „Man tikrai nerūpi, o tau?“ 2017 metų rugpjūtį aplankyti nuo uragano „Harvey“ sukeltų potvynių nukentėjusių žmonių ji nuvyko avėdama aukštakulnius itin plonais kulniukais. Tačiau vėliau Teksase ji jau pasirodė avėdama baltus sportinius batelius. Visgi M. Trump sako, kad, nepaisant kandžių ir pagiežingų komentarų internete, ji iš esmės yra patenkinta savo gyvenimu Baltuosiuose rūmuose. „Esu patenkinta. Man iš tiesų patinka gyventi Vašingtone ir Baltuosiuose rūmuose“, – sakė ji interviu ABC. M. Trump taip pat sakė, kad palaikys savo vyrą, beje, dažnai socialiniame tinkle „Twitter“ pliekiantį ir žeminantį savo oponentus, neretai tam tikslui pasitelkiantį ir seksistinę leksiką, jei jis nuspręstų siekti antros prezidento kadencijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.