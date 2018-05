Pastarąjį kartą M. Trump viešumoje pasirodė gegužės 10 dieną, kai lydėjo prezidentą į Andrewso oro pajėgų bazę Merilande pasveikinti trijų iš Šiaurės Korėjos sugrįžusių amerikiečių įkaitų.

Gegužės 14 dieną jai Walterio Reedo ligoninėje buvo atlikta operacija dėl, pasak padėjėjų, gerybinio inksto pakitimo. Iš ligoninės pirmoji ponia buvo išrašyta gegužės 19-ąją.

48 metų M. Trump trečiadienį atsakė į spėliones apie jos sveikatą ir buvimo vietą.

„Matau, kad žiniasklaida dirba viršvalandžius spėliodama, kur aš esu ir ką veikiu“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ji.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!— Melania Trump (@FLOTUS) May 30, 2018