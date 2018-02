Per šį eismo įvykį buvo sužeisti dar du žmonės.

Maria de Jesus Patricio, savo šalininkų vadinama „Marichuy“ keliavo po šalį, stengdamasi surinkti pakankamai parašų, kad būtų užregistruota kandidate per liepą vyksiančius rinkimus. Ji yra pirmoji indėnė, siekianti šios valstybės vadovo posto.

Avarija įvyko Pietų Žemutinės Kalifornijos valstijos atokioje vietovėje.

„Mūsų atstovė Marichuy ir tarybos narė Lucero Islava buvo sužeistos“, – sakoma šią politikę remiančio Nacionalinio vietinių gyventojų kongreso (CNI) pranešime.

Dar vienas tarybos narys buvo „labai sunkiai“ sužeistas, nurodė CNI, bet jo traumų pobūdžio neįvardijo.

Be to, per avariją žuvo viena kampanijos darbuotoja.

Maria de Jesus Patricio, kuriai veikiausiai lūžo kairė ranka, buvo išskraidinta į valstijos sostinę La Pasą, esančią už 700 km į pietus nuo avarijos vietos, sakė valstijos sveikatos apsaugos ministras Victoras George'as Floresas.

Prezidentas Enrique Pena Nieto pareiškė užuojautą.

„Esu nuliūdintas nelaimingo atsitikimo, ištikusio Marią de Jesus Patricio Martinez ir jos bendražygius“, – jis rašė savo „Twitter“ žinutėje.

„Karinis laivynas padeda teikti medicinos pagalbą ir antžeminį bei oro transportą sužeistiesiems“, – pridūrė prezidentas.

54 metų Marichuy, indėnų nahuatlių tradicinė žiniuonė, turi mažai galimybių laimėti liepos 1-ąją vyksiančius rinkimus ir pakeisti E. Pena Nieto. Jai gali nepavykti netgi surinkti 866 593 parašų, reikalingų, kad būtų įregistruota nepriklausoma kandidate.

Tačiau Marichuy sulaukė plataus paprastų gyventojų palaikymo šalyje, kur nesiliaujantys korupcijos skandalai ir didžiulis smurtinis nusikalstamumas skatina rinkėjų nusivylimą tradicinėmis partijomis.