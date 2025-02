Meksikos prezidentė skelbia pasiekusi susitarimą su Trumpu

Meksikos prezidentė C. Sheinbaum tinkle X tada pareiškė nurodžiusi ekonomikos ministrui Marcelo Ebrardui įgyvendinti planą, pagal kurį būtų apsvarstyti atsakomieji tarifai. Ir Kinija paskelbė apie „atitinkamas atsakomąsias priemones“. Be to, siekiant apsaugoti Kinijos teises ir interesus, bus pateiktas skundas Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), sakė Kinijos prekybos ministerijos atstovas. Kinija labai griežtai sukritikavo JAV muitus. Tačiau ministerija kol kas neatskleidė, ar atsakomosios priemonės taip pat bus muitų įvedimas.