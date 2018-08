Gyvūnų žūties priežastis kol kas neaiški, bet maždaug ant 10 proc. vėžlių galvų arba kiautų buvo rasta žaizdų. Kai kurie buvo sužaloti žvejybos kabliukų arba tinklų, sakoma Aplinkos ministerijos pranešime. Pareigūnai pridūrė, kad skrodimų nebuvo įmanoma atlikti, nes nugaišę vėžliai buvo smarkiai apirę. Vėžliai buvo rasti paplūdimiuose prie Ramiojo vandenyno pakrantės miestelio Puerto Aristos. Dauguma jų – 111 – buvo nykstančios Ramiojo vandenyno ridlėjos (Lepidochelys olivacea). Meksikoje nuo 1990 metų uždrausta gaudyti jūrų vėžlius, bet šių gyvūnų kiaušiniais aktyviai tebeprekiaujama juodojoje rinkoje.

