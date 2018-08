Per jau antrąjį masinės vėžlių žūties atvejį Meksikoje per pastarąsias dvi savaites šimtai Ramiojo vandenyno ridlėjų (Lepidochelys olivacea) buvo rastos plūduriuojančios prie Puerto Eskondido paplūdimio Oachakos valstijoje. Pasak aplinkosaugininkų, vaizdas buvo šiurpus – žuvusių gyvūnų kiautai atrodė tarsi salelė. „Jie buvo prigėrę jūroje prieš maždaug aštuonias dienas, įsipainioję į 120 metrų ilgio draudžiamo tipo nailono žvejybos tinklą su maždaug 15 cm dydžio akutėmis“, – sakoma aplinkosaugos nusikaltimus tiriančio Meksikos prokuratūros padalinio pranešime. Rugpjūčio 17-ąją tarnybos paskelbė radusios 122 negyvų vėžlių viename paplūdimyje kaimyninėje Čiapaso valstijoje. Dauguma jų buvo tos pačios rūšies ridlėjoss. Tąsyk kai ant dalies vėžlių galvų ir kiautų rasta sužalojimų. Meksikoje nuo 1990 metų uždrausta gaudyti jūrų vėžlius, bet šių gyvūnų kiaušiniais aktyviai tebeprekiaujama juodojoje rinkoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.