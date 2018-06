13 val. Grinvičo (17 val. Lietuvos) laiku audra buvo 380 km į pietvakarius nutolusi nuo Mansaniljo. „Bud“ lydėjo vėjas, kurio greitis siekė apie 185 km per val., informavo Meksikos nacionalinė meteorologijos tarnyba. Šiuo metu „Bud“ yra 3-os kategorijos audra pagal penkiabalę Saffiro-Simpsono skalę. Majamyje įsikūręs Nacionalinis uraganų centras (NHC) pranešė panašios informacijos apie tą uraganą, tačiau nurodė, kad jis, antradienį slinkdamas šiaurės vakarų kryptimi, palengva turėtų nusilpti. Pasak Meksikos meteorologų, „Bud“ – antras Ramiojo vandenyno uraganas šį sezoną – sausumą gali pasiekti penktadienį ties turistų mėgstamu Šventojo Luko kyšuliu. Vis dėlto tada jis jau turėtų būti nusilpęs iki atogrąžų audros. Įspėjimas apie artėjančią atogrąžų audrą pasiekė pietvakarinę Meksikos pakrantę nuo Mansaniljo iki Korjenteso kyšulio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.