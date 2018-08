Javieras Enrique Rodriguezas Valladaresas dirbo „Canal 10“ operatoriumi ir reporteriu. Žurnalisto mirties faktą patvirtino ši televizija ir jo šeimos nariai. Kintana Roo valstijos vyriausybė pranešė, kad žurnalistą nušovė kitas vyras, su kuriuo jis galimai išėjo pasivaikščioti miesto centre. Anot „Canal 10“, J. E. Rodriguezas Valladaresas pirmiausia buvo atsakingas už filmavimą, bet taip pat imdavo interviu ir rengdavo apžvalgas politiniais klausimais. Valstijos valdžia pažymi neturinti jokių įrodymų, kad nužudymas susijęs su jo darbu, bet pabrėžia, jog tyrėjai nagrinėja visus galimus scenarijus. J. E. Rodriguezas Valladaresas – jau trečias žurnalistas, per pastaruosius du mėnesius žiauriai nužudytas Kintana Roo regione. Liepos mėnesį prie vieno baro, esančio netoli turistinio centro Plaja del Karmeno mieste buvo nušautas savaitraščio „Playa News“ vyriausiasis redaktorius Rubenas Patas. Vėliau, liepos 29-ąją, viename vietos majų kaime Kitana Roo pietuose buvo nušautas Jose Guadalupe Chanas, taip pat rašęs straipsnius leidiniui „Playa News“. Pernai Meksikoje, krečiamoje su narkotikų kontrabandininkais siejamo smurto, nužudyta 11 žurnalistų. Anot įvairių organizacijų, ginančių žodžio laisvę, šioje Šiaurės Amerikos valstybėje nuo 2000-ųjų buvo nužudyta per 100 žurnalistų. Didžioji dauguma atsakingųjų už nusikaltimus nėra nubausti.

