Tai naujausias toks radinys regione, garsėjančiame korumpuota politika ir narkotikų kartelių smurtu: čia savo santykius kruvinuose konfliktuose aiškinasi liūdnai pagarsėjusi grupuotė „Los Zetas“, Meksikos įlankos kartelis („Cartel del Golfo“) bei Chalisko naujosios kartos kartelis. Naujausioje aptiktoje masinėje kapavietėje Verakruse „buvo rasti mažiausiai 166 žmonių palaikai“, žurnalistams sakė valstijos prokuroras Jorge Winckleris. Tai yra viena didžiausių iki šiol rastų slaptų kapaviečių. Kapavietė yra Verakruso centrinėje dalyje, tačiau pareigūnai nenori atskleisti jos tikslios vietos dėl saugumo priežasčių, sakė prokuroras. Įvykio vietoje tebedirba teismo medicinos specialistai. J. Wincklerio teigimu, nuo rugpjūčio 8-osios, kai prasidėjo ekshumacijai, tyrėjai toje kapavietėje taip pat rado 200 įvairių rūbų, 144 tapatybės korteles ir kitų asmeninių daiktų. Pareigūnus apie šimtus slaptai užkastų žmonių palaikų informavo vienas šaltinis, teigiama valstijos prokuratūros pranešime. „Remiantis radinių teismo medicinos analize, buvo nustatyta, kad tai yra mažiausiai dvejų metų senumo neteisėtos kapavietės“, – sakoma jame. Palaikus aptikti pareigūnams pavyko panaudojus bepilotes skraidykles ir georadarą. Pareigūnai paskelbė nuotraukų, kuriose matyti, kaip vešlia augmenija apaugusią teritoriją kasinėja baltus apsauginius kostiumus dėvintys tyrėjai. Toje vietoje aptiktos mažiausiai 32 atskiros kapavietės. Nuo to laiko, kai kariuomenė ėmė kovoti su įtakingais šalies narkotikų karteliais, Meksiką krečia smurto banga. Per šį laikotarpį buvo nužudyti per 200 tūkst. žmonių, o pernai aukų skaičius buvo rekordinis – 28 702. Dar 37 tūkst. žmonių laikomi dingusiais.

