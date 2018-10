Pasak meteorologų, „Willa“ ateinančias 12 valandų judės į šiaurės rytus maždaug 32 km per val. greičiu. NHC nurodė, kad Meksikos vyriausybė atšaukė visus perspėjimus dėl atogrąžų ciklono pakrančių rajonuose. „Artimiausias 12 valandų prognozuojamas tolesnis spartus silpnėjimas; tikimasi, kad „Willa“ šią popietę išsisklaidys“, – sakė NHC. „Willa“ ėmė silpnėti praėjusią naktį, kaip 3-osios kategorijos audra praslinkęs virš virtinės pakrančių miestelių, žvejų kaimų ir ūkių prie Ramiojo vandenyno esančioje Meksikos Sinaloa valstijoje. Pranešimų apie žalą naktį dėl tamsos ir prasto ryšio buvo nedaug, tačiau federaliniai pareigūnai sakė, kad kai kur nutrūko elektros tiekimas ir buvo pradinių pranešimų apie apgadintus netvirtus statinius skardiniais stogais. Audra vėlai antradienį pasiekė žemyninę šalies dalį netoli Isla del Boskės miestelio, kai jos vėjo greitis buvo apie 195 km per valandą. Anksčiau „Willa“ talžė Ramiojo vandenyno saloje 100 km nuo kranto esantį vieną Meksikos federalinį kalėjimą. Pareigūnai atsisakė komentuoti, kokių atsargumo priemonių buvo imtasi, bet pabrėžė, kad kalinių saugumas buvo prioritetas. NHC nurodė, kad nors audra sparčiai silpnės, smarkios liūtys dar galimos kai kuriose Chalisko, Najarito ir Sinaloa dalyse. Kalnuotose vietovėse galimi staigūs potvyniai. „Willa“ pakrantę pasiekė maždaug 80 km į pietryčius nuo Masatlano kurorto, kur yra daugiaaukščių viešbučių ir gyvena maždaug 500 tūkst. žmonių, tarp jų – daug išeivių iš Kanados. Žmonės buvo išėję į Masatlano pakrantės bulvarą stebėti įspūdingo saulėlydžio, uraganui užtemdžius dangų pietuose. Teakapane netoli tos vietos, kur uraganas pasiekė krantą, viename viešbutyje dirbantis Alberto Hernandezas prieš audrą reiškė įsitikinimą, kad pastatas atlaikys. Jis ir jo sūnus, taip pat dirbantis tame pačiame viešbutyje, liko darbe, bet kiti šeimos nariai pasitraukė iš audros rajono. „Visą dieną lijo. Gatvėse nieko nėra. Viskas uždaryta, – sakė A. Hernandezas. – Bet ne visi norėjo išvykti, nors pareigūnai aiškiai pasakė, kad pasiliekantieji rizikuoja.“ Smarkios liūtys prasidėjo po pietų. Gelbėjimo tarnybų pareigūnai sakė, kad prieš audrą iš pakrančių miestelių evakavo daugiau kaip 4 250 žmonių ir įrengė 58 prieglaudas. Mokyklas buvo nurodyta uždaryti. Uraganui artinantis Masatlano paplūdimys kone išnyko; po juodais debesimis bangos įnirtingai plakėsi į pakrantės bulvarą. Keli banglentininkai džiaugėsi didelėmis bangomis, bet gatvės buvo beveik tuščios, neskaitant darbininkų, lentomis kalusių viešbučių, parduotuvių ir namų langus.

