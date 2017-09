JAV nacionalinis uraganų centras nurodė, kad audros centras dabar yra apie 235 km į pietus nuo Tampiko miesto Meksikos įlankos pakrantėje. Pasak meteorologų, audra šiose apylinkėse, kur dažnai būna nuošliaužų bei potvynių, turėtų išlaistyti 25-37 cm lietaus. Jos nešamo vėjo gūsiai siekia 65 km per val. greitį. Pirmos kategorijos stiprumo audra „Katia“ Meksiką pasiekė penktadienio vakarą, kai šalis dar nebuvo atsigavusi nuo paryčiais ją sukrėtusio žemės drebėjimo, nusinešusio mažiausiai 61 gyvybę. Tuo tarpu pietų Floridos link artėja ketvirtos kategorijos uraganas „Irma“, nešantis vėją, kurio gūsiai siekia 215 km per val. greitį. Audros centras šiuo metu yra apie 15 km į šiaurės vakarus nuo Kaibarjeno Kuboje ir apie 365 km į pietus nuo Majamio. Paskui šią audrą seka ir ketvirtos kategorijos uraganas „Jose“, artėjantis Karibų regiono link.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.