Dingusių vaikų ieškančių moterų grupė „Colectivo Solecito“ pranešė, kad apie šį kapą sužinojo iš anoniminio pranešėjo. „Remiantis mūsų turima informacija, ten gali būti nuo 400 iki 500 kūnų, – nurodė grupės atstovė Rosalia Castro Toss. – Tai buvo mirties stovykla ar kažkas blogesnio.“ Ši vietovė yra maždaug už 5 km nuo kitos masinės kapavietės Kolinas de Santa Fė, kur iki šiol buvo aptikti 296 mirusiųjų palaikai. Verakruso valstijoje, kurioje yra didžiausi Meksikos uostai, vyksta kruvinos kautynės tarp konkuruojančių grupuočių – „Los Zetas“ ir Chalisko naujosios kartos kartelio (Cartel de Jalisco Nueva Generacion). Įtariama, kad valstijai vadovaujant dabar jau įkalintam buvusiam gubernatoriui Javierui Duarte korumpuoti valdininkai slapta talkindavo narkotikų karteliams. Grupė aukščiausio rango saugumo pareigūnų kaltinami kontroliavus policijos mirties būrius, kurie žudydavo jų priešus per J. Duarte kadenciją 2010–2016 metais. Pernai visoje Meksikoje buvo įvykdyta rekordiškai daug žmogžudysčių – net 28 711. Aukų skaičius reikšmingai išaugo nuo 2006-ųjų, kai vyriausybė pasitelkė kariuomenę kovai su įtakingais karteliais. Nuo to laiko buvo nužudyta iš viso daugiau kaip 200 tūkst. žmonių, o dar 30 tūkst. yra dingę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.