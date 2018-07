Incidentas įvyko pirmadienį Jautepeko rajone, kai vietos bendrojo naudojimo žemės asociacijos narius „užpuolė“ kaimyninės bendruomenės nariai, įsiveržę į ginčijamą teritoriją, rašoma prokuratūros išplatintame pranešime. Tarp žuvusiųjų yra dvi moterys, dar vienas asmuo per konfliktą buvo sužeistas. Po incidento rajone buvo dislokuota keliasdešimt policininkų. Į konfliktą dėl bendrojo naudojimo žemės įsivėlė Santa Maria Ekatepeko ir San Lukas Iskotepeko bendruomenės. Kai Santa Maria Ekatepeko bendrojo naudojimo žemės asociacijos nariai įžengė į teritoriją, į kurią teises reiškia San Lukas Iskotepeko bendruomenė, kilo susišaudymas. Visi žuvusieji - Santa Maria Ekatepeko bendruomenės nariai, nurodė valstijos prokuroras Rubenas Vasconcelosas. Abi bendruomenės nuo 1976-ųjų kovoja 3 600 hektarų žemės. Oachakoje, vienoje skurdžiausių Meksikos valstijų, vyksta šimtai panašių ginčų dėl žemės, per kuriuos neretai prasiveržia smurtas.

