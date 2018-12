Nelaimė įvyko apyaušriu San Chosė parapijoje Tekiskiapane, esančiame maždaug už 145 km į šiaurės vakarus nuo Meksiko. Tarp sprogimo aukų yra du 11 ir 12 metų amžiaus vaikai. Šie už parapijiečių lėšas nupirkti fejerverkai buvo skirti šventei. Kol kas nežinoma, dėl ko jie sprogo, sakė Keretaro valstijos gelbėjimo tarnybų atstovas Gabrielis Bastarrachea (Gabrielis Bastaračėja). Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip šventinei procesijai einant link bažnyčios nugriaudėja smarkus sprogimas, o tada panikos apimti žmonės klykdami puola bėgti. Meksikoje per šventes įprasta leisti fejerverkus, todėl čia gana dažnai nutinka skaudžių nelaimių. Liepą per kelis sprogimus fejerverkų sandėliuose šalies centrinėje dalyje esančiame Tultepeko mieste žuvo 24 žmonės. 2016 metų gruodį 42 žmonės žuvo per virtinę galingų sprogimų Tultepeko San Pablito turguje – didžiausioje Meksikos fejerverkų prekybos vietoje. Tąsyk turgus buvo pilnas žmonių, susirinkusių apsipirkti prieš Kalėdas ir Naujuosius metus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.