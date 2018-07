Pasak Chalisko valstijos prokuratūros, merą nušovė šautuvais ginkluoti asmenys. Per pirmadienį surengtą ataką buvo sužeistas vienas Tekalitlano savivaldybės darbuotojas. Sausį šiame mieste dingo iš Neapolio atvykę Raffaele Russo, jo 25 metų sūnus Antonio ir 29 metų sūnėnas Vincenzo Cimmino. Vasarį dėl šių italų dingimo buvo suimti keli savivaldybės policininkai. Pareigūnai mano, kad tie policininkai perdavė italus nusikaltėlių gaujai ir nuo to laiko apie juos nebuvo jokių žinių. Meksikoje nuo 2006 metų buvo nužudyti daugiau kaip 60 miestų vadovų ir išrinktųjų merų; dažnai už šiuos nužudymus būna atsakingos nusikaltėlių gaujos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.