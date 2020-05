Jis buvo nuteistas 37-iems metams kalėjimo už organizuotą nusikalstamumą – už galvų nukirtimą 12-ai žmonių Jukatane ir kitus nusikaltimus.

Moises Escamilla May, dar vadintas Gordo May (storulis May), vadovavo gaujai „Old School Zetas“, kuri priklausė nusikalstamam karteliui „Las Zetas“.

Jis buvo pagrindinis kokaino tiekėjas Kankune – nelegaliai atgabendavo jo jūrų keliais iš Centrinės Amerikos į populiarų paplūdimio kurortą.

Jis turėjo informatorių tinklą, dalis jų buvo iš vietos policijos pajėgų.

2008 m. policija suėmė jį ir aštuonis jo vyrus. Tuo metu jo grupuotė buvo laikoma stipriausia nusikalstama organizacija Kankuno regione.

Jis buvo laikomas labai pavojingu kaliniu griežčiausiai saugomame kalėjime Puente Grande (Chalisko valstijoje), kur atliko bausmę.

Gegužės 6 d. jam prasidėjo kvėpavimo takų problemos, o po dviejų dienų jis mirė. Apie jo mirtį kalėjimo valdžios pareigūnai paskelbė tik sekmadienį.

Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, Meksikoje koronavirusas diagnozuotas 35 000 žmonių, o nuo COVID-19 mirė apie 3 456 žmonės.

Šis skaičius kur kas mažesnis nei šiaurinės kaimynės JAV – ši su 1,3 mln. infekuotųjų yra pirma pasaulyje.

Kita vertus, Meksikoje daugelis baiminasi, kad mažai atliekant testų dėl koronaviruso, užsikrėtusiųjų gali būti kur kas daugiau.