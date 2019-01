Skelbiama, jog vamzdyno Tlahuelilpano rajone sprogimą ir užsiliepsnojimą penktadienį vakare veikiausiai sukelė jo tyčinis pažeidimas degalų vagystės tikslais. Tuo metu prie pažeisto vamzdyno buvo daug degalus renkančių žmonių. Sveikatos apsaugos ministras Jorge Alcoceras nurodė, kad per incidentą žuvo 85 žmonės, 58 nukentėjusieji gydomi ligoninėje Hidalge, o dar keletas asmenų, kurių būklė sunkesnė, išsiųsti į sostinės gydymo įstaigas. Aukų laidotuvės jau prasidėjo, tačiau palaikų grąžinimas žuvusiųjų artimiesiems užtrunka, nes daugybės kūnų dėl nudegimų neįmanoma atpažinti. Hidalgo valstijos prokuroro teigimu, 54 žuvusiųjų neįmanoma atpažinti be DNR tyrimo. Hidalgo gubernatorius Omaras Fayadas vietos televizijai sakė, kad penktadienį vagių padaryto naftotiekio pažeidimo vietoje gyventojai samstė išsiliejusį benziną, kai kilo didžiulis gaisras. Meksikos naujasis prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras mažiau nei prieš mėnesį pradėjo kampaniją prieš degalų vagių gaujas, kurios per pirmuosius 10 praėjusių metų mėnesių naftotiekius pažeidė net 12,6 tūkst. kartų, tai yra vidutiniškai po 42 kartus per dieną.

