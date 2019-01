Skelbiama, jog vamzdyno Tlahuelilpano rajone sprogimą ir užsiliepsnojimą praėjusio penktadienio vakare veikiausiai sukelė jo tyčinis pažeidimas degalų vagystės tikslais. Tuo metu prie pažeisto vamzdyno buvo daug degalus renkančių žmonių. Meksikos naujasis prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras mažiau nei prieš mėnesį pradėjo kampaniją prieš degalų vagių gaujas, kurios 2017 metais šaliai padarė 3 mlrd. dolerių (2,6 mlrd. eurų) nuostolių. Vogtų degalų Meksikoje kaina yra maždaug perpus mažesnė už jų rinkos kainą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.