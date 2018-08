Pueblos valstijos policija pranešė, kad 53 ir 21 metų vyrai buvo sulaikyti Akatlano miestelyje ir nugabenti į vietos policijos nuovadą. Prie jos susirinkusi maždaug 150 žmonių minia šturmavo nuovadą ir išvilko į gatvę sulaikytuosius. Čia jie buvo apipilti degiuoju skysčiu ir padegti. Taip pat buvo sudegintas ir šių vyrų automobilis. Valstijos policija trečiadienį nurodė, kad vietos pareigūnai nesilaikė nustatytų procedūrų ir neiškvietė pastiprinimo bei derybininkų. Pastaruoju metu Meksikos centrinėje dalyje padaugėjo tokių minios įvykdomų nužudymų atvejų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.