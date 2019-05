Prokuroras Gerardo Octavio Solisas (Cherardas Oktavijus Solisas) nurodė, kad dauguma kūnų buvo aptikti slaptoje kapavietėje vienoje rančoje Sapopano mieste.

„27 kūnai buvo surišti, – per spaudos konferenciją sakė prokuroras. – Šiuo metu esame nustatę dviejų žmonių tapatybes.“

G. O. Soliso teigimu, aukų skaičius gali augti, nes teismo medicinos ekspertų komanda tebedirba toje vietovėje, kur aptikta kapavietė.

Prokuroras pranešė, kad dar septynių žmonių palaikai buvo rasti vieno namo teritorijoje antrame didžiausiame Meksikos Gvadalacharos mieste.

Dingusių asmenų artimieji kreipėsi į Chalisko valstijos pareigūnus, prašydami suteikti daugiau informacijos apie surastus palaikus.

Nuo 2006-ųjų pabaigos, kai Meksikos vyriausybė pasitelkė kariuomenę kovai su įtakingais narkotikų karteliais, daugiau kaip 40 tūkst. žmonių dingo ir yra laikomi mirusiais.

Nuo to laiko šalyje per 250 tūkst. žmonių buvo nužudyti per smurtinius nusikaltimus, rodo vyriausybės pateikiami duomenys. Vis dėlto juose nedetalizuojama, kiek iš tų mirčių susijusios su organizuotu nusikalstamumu.

Pernai vien Chalisko valstijoje įvykdyta 2 418 nužudymų.

Nuo šių metų sausio iki kovo valstijoje įvykdyta 720 nužudymų, rodo oficialūs duomenys.