Vienas Nueva Leono prokuratūros pareigūnas sakė, kad tame name Monterėjaus šiauriniame priemiestyje San Nikolas de los Garsoje šeštadienio vakarą buvo susirinkę mažiausiai 20 žmonių. Septyni vyrai žuvo įvykio vietoje, dar du mirė vėliau skirtingose ligoninėse. Kaip pranešama, aukų amžius buvo 26–58 metų. Prokurorų nuomone, nusikaltimo motyvas buvo ginčas tarp vietos narkotikų prekeivių.











