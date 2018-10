Vyras ir moteris buvo sulaikyti ketvirtadienį, nusikalstamumu garsėjančiame Meksiko šiaurės rytų priemiestyje Ekatepeke, sakoma Meksiko valstijos prokuratūros pranešime. Atlikę kratas dviejuose pastatuose tyrėjai rado daugiau žmonių palaikų cemento pripiltuose kibiruose ir plastiko maišeliuose šaldytuve, nurodoma pranešime. Teisėjas nurodė sulaikyti porą, kol vyksta tyrimas. Teismo ekspertai bando nustatyti aukų tapatybę. Sekmadienį šimtai žmonių Ekatepeko gatvėse reiškė pasipiktinimą. Laikydami žvakutes ir baltas gėles, jie reikalavo teisingumo ir Meksiko valstijoje siautėjančių moterų žudikų sutramdymo. „Nė vienos daugiau! Užteks!“ – skelbė protestuotojų plakatai. Meksikoje daug metų vis kyla smurto prieš moteris ir mergaites bangos. Šalyje daugiau kaip 90-ies proc. nusikaltimų vykdytojai nesulaukia bausmės. Kaip nurodo Jungtinių Tautų lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinys (UN Women), Meksikoje kasdien nužudoma po septynias moteris ir mergaites. Šalies nevyriausybinė organizacija „Semaforo Delictivo“ šiemet nuo sausio iki kovo užregistravo 188 moterų nužudymus – tai 18 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Ankstesniais metais moterų nužudymų ir dingimo židinys būdavo JAV pasienyje esantis Siudad Chuaresas, bet Ekatepekas taip pat tapo smurto prieš moteris židiniu.

