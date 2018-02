Kol kas jokių pranešimų apie sugriuvusius pastatus nebuvo, bet netoli epicentro esantys du pietinės Oachakos valstijos miestai nurodė, kad požeminiai smūgiai padarė žalos. Valstijos pareigūnai informavo atidarę prieglobsčius, kur žmonės gali apsistoti ištikus nelaimei. Tiek Meksikos nacionalinė seismologijos tarnyba, tiek JAV Geologijos tarnyba (USGS) požeminių smūgių stiprumą įvertino 7,2 balo. USGS nurodė, kad jų epicentras buvo už 53 km į šiaurės rytus nuo Pinotepa Nasjonalio miesto Oachakoje. Smūgių židinys buvo 24 km gylyje. Susiję straipsniai: Meksikoje šiemet Mirusiųjų dieną pagerbiamos žemės drebėjimo aukos Pietų Meksikoje - naujas stiprus žemės drebėjimas Per drebėjimą įsijungė sostinės Meksiko perspėjimo apie pavojus sistema; mieste siūbavo pastatai. Požeminiai smūgiai buvo juntami ir Gerero, Pueblos bei Mičoakano valstijose. Panikos apimti gyventojai plūstelėjo į gatves bijodami, kad gali pasikartoti scenarijus, panašus į pernai rugsėjį smogusius du žemės drebėjimus, sugriovusius pastatų ir pražudžiusius iš viso 465 žmones.

