JAV geologijos tarnyba (USGS) nurodo, kad žemės drebėjimo stiprumas siekė 8,1 balo. Tuo tarpu prezidentas Enrique Pena Nieto sakė, kad pietinei Meksikos pakrantei smogęs drebėjimas buvo 8,2 balo stiprumo. Pasak valstybės vadovo, šis požeminis smūgis buvo stipresnis už 1985-ųjų drebėjimą, kai keturiose šalies valstijose žuvo tūkstančiai žmonių. „Tai buvo galingas žemės drebėjimas, – sakė prezidentas. – Jis buvo stipresnis už tą, kurį meksikiečiai patyrė 1985 metais.“ Susiję straipsniai: Per žemės drebėjimą Meksikoje žuvo mažiausiai 32 žmonės E. Pena Nieto nurodė, kad po drebėjimo buvo užfiksuoti dar 62 pakartotiniai smūgiai, bei perspėjo, kad per artimiausią parą šaliai gali smogti daugiau požeminių smūgių, kurių stiprumas gali siekti 7,2 balo. Prezidentas taip pat sakė, kad drebėjimas padarė didžiulės žalos pietinei Meksikos pakrantei ir paliko be elektros milijoną vartotojų, iš kurių 800 tūkst. jos tiekimas jau atnaujintas. USGS nurodė, kad drebėjimas įvyko ketvirtadienį 23 val. 49 min. vietos (penktadienį 7 val. 49 min. Lietuvos) laiku. Jo epicentras buvo beveik 70 km gylyje, 165 km į vakarus nuo Čiapaso valstijos Tapačulos miesto, esančio netoli Gvatemalos. Šis drebėjimas buvo toks stiprus, kad buvo juntamas ir daugiau kaip už 1 000 km esančioje šalies sostinėje. Išsigandę žmonės tamsoje išbėgo į gatves, nerimaudami, kad jų namai gali sugriūti. Kai kuriuose Meksiko rajonuose po žemės drebėjimo dingo elektra. Čiapaso valstijos gubernatorius Manuelis Velasco sakė, kad San Kristobal de las Kasase žuvo dvi moterys ir vienas vyras. Pareigūnas paragino netoli pakrantės gyvenančius žmones saugumo sumetimais palikti savo namus. „Buvo padaryta žalos ligoninėms, kuriose dingo elektra, – sakė jis. – Apgadinta daug namų, mokyklų ir gydymo įstaigų.“ Tabasko valstijos gubernatorius Arturo Nunezas pranešė, kad čia vienas vaikas žuvo sugriuvus sienai, o dar vienas – kūdikis – mirė, kai vietos ligoninėje dingus elektrai nustojo veikti jo kvėpavimo aparatas. Ramiojo vandenyno regiono cunamių perspėjimo centras pranešė, kad Meksikoje prie Salina Kruso buvo užfiksuota metro aukščio bangų. Kitose vietose buvo pastebėta mažesnių cunamio bangų. Pareigūnai nurodė, kad iki metro aukščio bangų gali kilti Ekvadoro, Salvadoro ir Gvatemalos pakrantėse, tačiau Havajams ir vakarų bei pietų Ramiajame vandenyne esančioms teritorijoms toks pavojus esą negresia. Čiapaso civilinės saugos tarnyba socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad jos darbuotojai padeda žmonėms, ir ragino gyventojus ruoštis galimiems pakartotiniams smūgiams. Kaimyninės Gvatemalos prezidentas Jimmy Moralesas per nacionalinę televiziją ragino piliečius išlikti ramius ir teigė, kad pagalbos tarnybų darbuotojai vertina stichijos padarytą žalą. „Gavome pranešimų apie padarytą žalą ir vieno žmogaus žūtį, tačiau detalių dar neturime“, – sakė jis. Prezidentas nurodė, kad vienas žmogus galimai žuvo San Markoso valstijoje, esančioje netoli pasienio su Meksika. Visgi ši informacija dar nėra patvirtinta. Seismologė iš USGS Lucy Jones sakė, kad tokio drebėjimo buvo galima tikėtis. „Prie Meksikos vakarinės pakrantės yra vadinamoji subdukcijos zona, kur Ramiojo vandenyno plokštė slenka po Meksikos pusiasalio plokšte, – aiškino ji. – Ten yra labai plokščias sprūdis, taigi dėl to šioje vietoje gana dažnai įvyksta didelių žemės drebėjimų.“ Liudininkė papasakojo apie žemės drebėjimą Daugiau nei 10 metų Meksike gyvenanti 34 metų Marcela teigė, kad ji ruošėsi eiti miegoti savo bute, kai pajuto drebėjimą. „Tai buvo baisu. Pasiėmiau savo katę, ir išėjau iš pastato. Tai buvo baisiausias drebėjimas per mano gyvenimą“, - teigė moteris. Jos šeima gyvena Meridos mieste, prietinėje Jukatano valstijoje, esančioje prie Karibų jūros. „Ten niekada nebūna žemės drebėjimų, niekada. Tačiau šįkart drebėjimas buvo toks stiprus, kad jį jautė net ten“, - teigė ji.











