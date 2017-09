Drebėjimo židinys buvo 33 km gylyje, 120 km į pietvakarius nuo Tres Pikoso miesto, esančio Čiapaso valstijoje. „Remiantis visais turimais duomenimis,.. kai kuriose pakrantėse numatomos pavojingos cunamio bangos“, – informavo Ramiojo vandenyno regiono cunamių perspėjimo centras. „Meksikos pakrantėse galimos didesnės nei trijų metrų bangos“, – rašoma pranešime ir priduriama, kad gretimoms šalims gresia šiek tiek mažesnės cunamio bangos. Cunamio pavojus buvo paskelbtas Meksikos pakrantėje, Gvatemaloje, Salvadore, Kosta Rikoje, Nikaragvoje, Panamoje, Hondūre ir Ekvadore. Galingas požeminis smūgis buvo juntamas net sostinėje Meksike, kur išsigandę žmonės tamsoje išbėgo į gatves, nerimaudami, kad jų namai gali sugriūti. Pranešama, kad drebėjimas buvo juntamas ir Gvatemaloje, kuri ribojasi su Meksikos Čiapaso valstija. Pranešama, kad šis žemės drebėjimas nusinešė mažiausiai penkių žmonių, iš jų – dviejų vaikų, gyvybes. Tabasko valstijos gubernatorius Arturo Nunezas pranešė, kad vienas vaikas žuvo sugriuvus sienai, o antrasis buvo kūdikis, kuris mirė, kai vietos ligoninėje dingus elektrai nustojo veikti jo kvėpavimo aparatas. Kiti trys žmonės mirė Čiapaso valstijos San Kristobal de las Kasaso mieste. Meksikos seismologijos tarnyba skelbia, kad pietinei šalies pakrantei smogęs drebėjimas buvo 8,4 balo stiprumo. Tuo tarpu JAV geologijos tarnyba (USGS) nurodo, kad jo stiprumas siekė 8,1 balo. Drebėjimas buvo juntamas ir šalies sostinėje, o pareigūnai perspėjo apie daugiau nei 3 metrų aukščio cunamio bangų pavojų. Liudininkė papasakojo apie žemės drebėjimą Daugiau nei 10 metų Meksike gyvenanti 34 metų Marcela teigė, kad ji ruošėsi eiti miegoti savo bute, kai pajuto drebėjimą. „Tai buvo baisu. Pasiėmiau savo katę, ir išėjau iš pastato. Tai buvo baisiausias drebėjimas per mano gyvenimą“, - teigė moteris. Jos šeima gyvena Meridos mieste, prietinėje Jukatano valstijoje, esančioje prie Karibų jūros. „Ten niekada nebūna žemės drebėjimų, niekada. Tačiau šįkart drebėjimas buvo toks stiprus, kad jį jautė net ten“, - teigė ji.











