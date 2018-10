Meksika ruošiasi itin pavojingam uraganui „Willa“

Anot JAV Nacionalinio uraganų centro (NHC), šis 4-osios kategorijos uraganas, kuris trumpam buvo sustiprėjęs iki 5-osios kategorijos, antradienio popietę ar vakare užklups Meksiką netoli kurortinio miestelio Masaltano. Remiantis vėliausiu NHC pranešimu, „Willa“ vėjo greitis yra 250 km per valandą. Nors „Willa“ kiek susilpnėjęs, jis veikiausiai tebebus „pavojingas didelis uraganas“, kai pasieks Meksikos krantus, perspėjama pranešime. Prognozuojama, kad per audrą Sinaloa, Najarito ir Chalisko valstijų dalyse iškris nuo 15 iki 30 cm kritulių, o kai kuriose vietovėse laukiama iki 45 cm lietaus. „Toks kritulių kiekis sukels gyvybei pavojingų staigių potvynių ir nuošliaužų“, – įspėjo NHC. Pasak centro, dėl stichijos sukelto didelio bangavimo prie pakrantės taip pat „tikriausiai susiformuos gyvybei pavojingos bangų mūšos ir grįžtamųjų srovių sąlygos“. „Willa“ neseniai buvo apie 175 km atstumu į vakarų pietvakarius nuo Korjenteso kyšulio ir slinko į šiaurę 13 km per valandą greičiu. Stichija ankstyvą antradienį artėjo prie Marijos salų, kur yra vienas Meksikos federalinis kalėjimas. Vidaus reikalų ministerija kol kas nepatikslino, ar ketina evakuoti ten kalinamus asmenis. Paskelbtas pavojus Sinaloa, Najarito ir Chalisko valstijos pirmadienį paskelbė pavojaus padėtį ir uždarė mokyklas, prasidėjus lietui ir padidėjus bangavimui. Kurortiniame mieste Puerto Valjartoje Chalisko gubernatorius Aristoteles Sandovalis nurodė pradėti evakuaciją viešbučiuose ir pakrantės rajonuose. Didesniame aukštyje esančiose vietovėse buvo įrengta prieglobsčių evakuotiems žmonėms. „Šis reiškinys gali sukelti labai niokojančių pasekmių. Tikriausiai turėsime pradėti evakuoti (kitas) bendruomenes“, – sakė jis. „Jau paruošėme maisto ir prieglobsčių. Valstijos ir vietos tarnybos pasirengusios; sveikatos ministerija pasiruošusi; vandens išteklių priežiūros institucija atsakinga rūpinasi vandens atsargomis ir sanitarinėmis sąlygomis; sausumos pajėgos ir jūrų pėstininkai pasirengę padėti vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas“, – patikino gubernatorius. Masatlane populiariausi viešbučiai buvo beveik tušti, tačiau keli atkaklūs turistai nusprendė neleisti uraganui sugadinti jų atostogų. Kelionių organizatoriai ir žvejai savo ruožtu skubėjo prieš audrą tvirtai pririšti savo valtis. Nuo bėgių nuriedėjęs traukinys Mičoakano valstijos La Goletos miestelyje dėl smarkios liūties nuo bėgių nuriedėjus krovininiam traukiniui buvo sužeisti mažiausiai du geležinkelio bendrovės „Kansas City Southern“ darbuotojai, informavo vietos valdžia. Tuo metu sinoptikai praneša, kad antradienį Meksikos pietinę ir pietvakarinę dalis talžys dar viena stichija – daugiau liūčių ir potvynių atnešianti atogrąžų audra „Vicente“, kurios nešamo vėjo greitis yra 65 km per valandą. Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantę šį uraganų sezoną jau niokojo pražūtingos audros ir liūtys. Rugsėjo mėnesį Sinaloa ir Mičoakano valstijas užklupus staigiems potvyniams žuvo mažiausiai 15 žmonių. Praėjusią savaitę Oachakos valstijoje žuvo dar 11 žmonių, įskaitant septynis vaikus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.