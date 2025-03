Meksika parengė beveik 60 tūkst. darbo vietų iš JAV deportuojamiems žmonėms

Kaip pabrėžia Meksikos žiniasklaida, C. Sheinbaum sėkmingai įgyvendina D. Trumpo administracijos deportuotų meksikiečių reintegraciją, siūlydama į tėvynę grįžtantiems tautiečiams ne tik darbo vietas, bet ir specialias socialines programas bei nedideles išmokas.

Per pirmąsias aštuonias D. Trumpo administracijos kovos su imigrantais savaites Meksikos valdžios institucijos ir įmonės priėmė 24 413 iš JAV deportuotų žmonių, įskaitant beveik 5 000 užsieniečių, per spaudos konferenciją pranešė prezidentė C. Sheinbaum.