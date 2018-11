Jis bus pagerbtas už savo vaidmenį išsaugant Meksikos laisvosios prekybos susitarimą su Jungtinėmis Valstijomis ir Kanada. Įtakingas Baltųjų rūmų patarėjas J. Kushneris bus apdovanotas Actekų erelio ordinu už tai, kad per derybas padėjo pasiekti naują susitarimą, pakeitusį senąją Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį (NAFTA), kurią griežtai kritikavo D. Trumpas. „Ponas J. Kushneris atliko esminį vaidmenį viso proceso metu“, – sakoma antradienį išplatintame Meksikos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. „Jo dalyvavimas buvo itin svarbus pradedant NAFTA persvarstymą ir padėjo išvengti vienašališko Jungtinių Valstijų pasitraukimo iš sutarties. Jo nuolatinis ir veiksmingas dalyvavimas procese buvo itin svarbus veiksnys sėkmingam rezultatui pasiekti“, – rašoma pareiškime. D. Trumpas anksčiau grasino pasitraukti iš 1994 metais sudarytos NAFTA, kurią vadino „blogiausiu prekybos susitarimu per visą istoriją“. Visgi galiausiai jis sutiko pasirašyti peržiūrėtą dokumentą, pavadintą Jungtinių Valstijų, Meksikos ir Kanados sutartimi (USMCA). Susiję straipsniai: Trumpas turi planą B – griebtųsi tik nesėkmės Meksikoje atveju Trumpas aplankė gaisrų nusiaubtą Kaliforniją, kur kaltino blogą tvarkymąsi Pasak Meksikos žiniasklaidos, prezidentas Enrique Pena Nieto įteiks ordiną 37-erių J. Kushneriui per šią savaitę Buenos Airėse vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių viršūnių susitikimą, kur visų trijų šalių lyderiai ketina padėti parašus po naująja sutartimi. Tarp užsieniečių, anksčiau apdovanotų Actekų erelio ordinu, yra airių roko grupės U2 lyderis Bono, Holivudo režisierius Jamesas Cameronas, JAV programinės įrangos milžinės „Microsoft“ vienas iš įkūrėjų Billas Gate'as. J. Kushneris yra vedęs vyriausiąją D. Trumpo dukterį Ivanką, kuri taip pat yra prezidento aukšto rango patarėja. Jis pasitelkė užkulisinę diplomatiją ir gerus ryšius su Meksikos užsienio reikalų ministru Luisu Videgaray, siekdamas stabilizuoti JAV santykius su pietine kaimyne, kurią D. Trumpas kartais tulžingai užsipuola bei žada nuo jos atsitverti didžiule siena.

