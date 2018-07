Per precedento neturinčią gelbėjimo operaciją mėginama sukurti sąlygas ištraukti jaunuosius futbolininkus iš viršaus išgręžtu kanalu, nes išlieka pavojus, kad kamera, kurioje jie yra įstrigę, bus užlieta, o gelbėti vaikus neriant per užtvindytus tunelius bus pernelyg rizikinga. „Kai kurie (išgręžti kanalai) yra iki 400 metrų gylio... bet kol kas jų buvimo vieta dar nerasta“, – žurnalistams sakė Čiang Rajaus provincijos gubernatorius Narongsakas Osottanakornas. Jis pridūrė, kad gelbėtojai neturi technologijų, leidžiančių „tiksliai nustatyti jų buvimo vietą“. „Apskaičiavome, kad (įstrigusieji) yra 600 metrų gylyje, bet nežinome (tikslaus) taikinio“, – nurodė jis. Susiję straipsniai: Tailando urve įkalinti vaikai: gelbėtojai skaičiuoja minutes ir bijo lietaus Nerimas dėl urve įstrigusių vaikų: ekspertas įvardijo didžiausią bėdą Paklaustas apie urve mažėjančias deguonies atsargas gubernatorius atsakė, kad gelbėtojai nutiesė į minėtą kamerą žarnas, kuriomis pumpuojamas šviežias oras, taip pat išvedė iš nebūtinus darbuotojus iš vadinamosios 3-osios kameros, kur yra įrengta gelbėtojų bazė. Berniukų futbolo komanda „Laukiniai šernai“ Tuam Luango urvų komplekse dėl potvynio yra įstrigusi jau dvi savaites.











