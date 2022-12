Savo fantazijomis politikas pasidalijo savo „Telegram“ kanale.

D. Medvedevo manymu, naftos kaina pakils iki 150 JAV dolerių už barelį, o dujų – iki 5 tūkst. JAV dolerių už 1 tūkst. kubinių metrų. Be to, Jungtinė Karalystė grįš į Europos Sąjungą (ES), bet po to ES subyrės, o euras kaip valiuta išnyks. Šiaurės Airija atsiskirs nuo Jungtinės Karalystės.

Jo nuomone, Lenkija ir Vengrija užims „vakarinius buvusios Ukrainos regionus“. D. Medvedevas prognozuoja, kad Vokietijos pavyzdžiu bus sukurtas Ketvirtasis reichas. Jam esą turėtų priklausyti Lenkija, Baltijos šalys, Čekija, Slovakija, Rumunija, „Kijevo Respublika“ ir kitos „marginalės“. Reichas pradės kariauti su Prancūzija, ir šis karas baigsis Europos, įskaitant ir Lenkiją, padalijimu.

D. Medvedevas taip pat prognozuoja pilietinį karą Jungtinėse Valstijose ir Kalifornijos bei Teksaso nepriklausomybę. Pastaroji valstija sudarytų sąjunginę valstybę su Meksika. Po šio karo valstijos esą bus susietos su partijomis. „Respublikoniškų“ valstijų prezidentu taps milijardierius Elonas Muskas.

Pasak D. Medvedevo, finansinė veikla ir pagrindinės fondų platformos iš JAV bei Europos bus perkeltos į Aziją. Jis taip pat prognozuoja, jog žlugs Breton Vudso finansų sistema, taip pat Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas.

Maža to, bus atsisakyta euro ir dolerio, kaip pasaulinių rezervo valiutų. Sugrįš aukso standartas ir bus pereita prie aktyvaus skaitmeninių dekretinių valiutų naudojimo.

Šiame sąmonės sraute jis neužsiminė apie Rusiją. Prognozuoti savo tėvynės ateitį D. Medvedevas neišdrįso.