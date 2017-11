A. Navalnas šiemet kovą tinkle „YouTube“ paskelbė filmą, kuriame Rusijos ministras pirmininkas kaltinamas per šešėlinį pelno nesiekiančių organizacijų tinklą kontroliuojantis didžiulę nuosavybę. 25 mln. kartų peržiūrėtas žurnalistinio tyrimo vaizdo įrašas išprovokavo šalyje ištisą virtinę masinių protestų prieš korupciją. D. Medvedevas anksčiau yra sakęs, kad tas filmas yra „nesąmonė“. Ketvirtadienį per televiziją jis pareiškė, kad nepadavė A. Navalno į teismą, nes tai esą suteiktų opozicijos lyderiui „papildomos reklamos“. „Kuo daugiau komentuosite tuos sukčius ir apgavikus, tuo labiau jiems padėsite“, – pareiškė Rusijos premjeras. Jo teigimu, anksčiau šiemet Maskvos teismo priimtas sprendimas, kad A. Navalnas privalo iš savo filmo pašalinti kai kuriuos epizodus, įrodo, jog jo teiginiai yra nepagrįsti. Teismas priėmė tokį sprendimą, išnagrinėjęs su Kremliumi ryšius palaikančio milijardieriaus Ališero Usmanovo ieškinį, kuriame jis apskundė tame filme jam metamus kaltinimus, esą jis kaip kyšį padovanojo vilą fondui, siejamam su D. Medvedevu. A. Navalnas pareiškė dalyvausiantis prezidento rinkimuose 2018 metų kovą, bet Rusijos rinkimų komisijos pareigūnai pareiškė, kad jis yra teistas, jam skirta lygtinė penkerių metų laisvės atėmimo bausmė už lėšų grobstymą, todėl jis esą negali kandidatuoti į šalies prezidentus. Kremliaus kritikas tvirtina, kad pastaroji byla buvo politiškai motyvuota. Manoma, kad prezidento rinkimuose kandidatuos ir juos laimės dabartinis šalies vadovas Vladimiras Putinas.

