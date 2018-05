Kovo 4 d. Skripalius rado susmukusius ant suolelio, bet Solsberio apygardos ligoninės medikai iš pradžių nežinojo, kas jiems yra.

Slaugos personalo direktorė Lorna Wilkinson sakė, kad ypač sunerimta, kai į ligoninę paguldė policininką Nicką Bailay su panašiais simptomais.

Ji pasakojo „BBC Two“ laidoje „Newsnight“, kad ligoninės medikai sunerimo – nejau viskas neapsiribos dviem sunkiais pacientais su neaiškiais simptomais, nejau bus daugiau aukų.

Tą vakarą budėjusi palatos seselė Sarah Clark pridūrė – baimintasi, kad ir ligoninės darbuotojus gali užkrėsti. Tiesa, jokių apsaugos priemonių medikai nesiėmė.

Kai paaiškėjo, kas nutiko pacientams, ligoninės personalas nedėjo daug vilčių, kad jie pasveiks.

Bet po kelias savaites trukusio gydymo, konsultuojantis su specialistais iš netoliese esančios „Porton Down“ tyrimų centro, Skripalius išleido iš ligoninės ir išsiuntė toliau sveikti į viešai neskelbiamą vietą.

Pirmą kartą ligoninės medikai išsamiai papasakojo apie Skripalių atvejį ir savo reakcijas.

"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) May 28, 2018

Nė sapne nesapnuota

Medicinos darbuotojų pasakojimai atskleidžia, kokius svarbius sprendimus jiems kartais tekdavo priimti – skubų pacientų patalpinimą į intensyviosios priežiūros skyrių, stiprius raminamuosius, siekiant užkirsti kelią galimai žalai smegenims. Jie pasitelkė ir „Porton Down“ ekspertų patarimus, tyrimus ir siūlomas gydymo priemones.

Kai Skripalius rado, iš pradžių įtarė, kad jiems – perdozavimas opiatais.

„Mums pranešė, kad priimamajame – du kritinės būklės pacientai ir kad juos atgabens į skyrių“, – prisimena seselė S. Clark.

Bet kai policija išsiaiškino, kad S. Skripalis – buvęs Rusijos žvalgybos agentas, pranešė apie tai medikams ir buvo nutarta, kad jie galėjo tapti išpuolio aukomis.

Ligoninėje paskelbė apie neeilinį atvejį, o Skripalius ėmė saugoti policija.

„Kalbėjau su atsakinga sesele, – prisimena ligoninės intensyviosios priežiūros skyriaus vyresnysis konsultantas daktaras Duncanas Murray. – Tokio pokalbio nė sapne nebūčiau sapnavęs. Tai istorija apie žinomą rusų žvalgybos agentą, kuris neaiškiomis aplinkybėmis atsidūrė ligoninėje.“

Tęsdami gydymą medikai atmetė pradinę teoriją apie apnuodijimą opiatais, nes suprato, kad pacientams – tipiniai apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga simptomai.

"There was a real concern as to how big could this get."

Lorna Wilkinson, Director of Nursing at Salisbury District Hospital, was among those concerned about the potential scale of the Skripal incident following the nerve agent attack. Full interview #newsnight Tuesday night pic.twitter.com/mtchchfAh1

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) May 28, 2018