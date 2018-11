Interviu televizijai „Sky News“ britų vyriausybės vadovė pažadėjo per susitikimą būti „griežta“ dėl skandalo, sukelto Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo. Be to, Th. May ketina pareikalauti iš Rijado delegacijos atlikti kruopštų tyrimą ir „patraukti kaltininkus atsakomybėn“. Britanijos premjerė taip pat pareiškė, kad per šį susitikimą planuoja aptarti padėtį Jemene. Vakarų žiniasklaida primena, jog Buenos Airių forumas taps pirmuoju po J. Khashoggi nužudymo įvyksiančiu dideliu tarptautiniu renginiu, kuriame dalyvaus M. bin Salmanas. JAV laikraščio „The Washington Post“ apžvalgininkas ir Rijado kritikas J. Khashoggi spalio 2-ąją buvo nužudytas Saudo Arabijos konsulate Stambule. Turkija šiuo metu atlieka tyrimą dėl šio incidento. „The Washington Post“ neseniai paviešino informacijos apie Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) ataskaitą, kurioje teigiama, kad pats princas Mohammedas sankcionavo žurnalisto nužudymą, tačiau Rijadas tvirtina, kad sosto įpėdinis neturi nieko bendra su šia žmogžudyste. Karalystėje dėl J. Khashoggi bylos buvo suimtas 21 įtariamasis. Penkiems jų gresia mirties bausmė.

