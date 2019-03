Užsienio žiniasklaidoje skelbiama, kad penktadienį įvyks trečiasis balsavimas dėl „Brexit“. Kaip rašoma CNN, bus balsuojama dėl tikslaus „Brexit“ termino atidėjimo, bet ne dėl politinės deklaracijos, kuri numatytų Britanijos santykius su ES po atsiskyrimo. Leidimą trečiam balsavimui suteikė parlamento pirmininkas Johnas Bercow.

„Pasiūlymas yra naujas, iš esmės kitoks“, – parlamente ketvirtadienį pareiškė J. Bercow.

Penktadienį bus balsuojama dėl teisiškai įpareigojančio JK pasitraukimo iš Europos Sąjungos susitarimo, kurį Briuselyje išsiderėjo britų premjerė Theresa May, bet ne dėl politinės deklaracijos apie Londono ir Bendrijos ateities santykius.

„Ankstesnė iniciatyva dėl balsavimo apėmė tiek susitarimą dėl išstojimo, tiek politinę deklaraciją. Dabartinė iniciatyva liečia tik pirmą (elementą)", – paaiškino jis.

Anksčiau jis neleido rengti dar vieno balsavimo šiuo klausimu, motyvuodamas, kad vyriausybė negali prašyti parlamentarų per tą pačią sesiją vėl balsuoti dėl to paties „Brexit“ susitarimo, jei jame nebus reikšmingų pakeitimų.

26 puslapių deklaracija apie būsimus JK ir ES santykius ir 585 puslapių „Brexit“ susitarimas sudaro dokumentų paketą, patvirtintą per Bendrijos viršūnių susitikimą praėjusių metų lapkritį.

„Brexit“ susitarime numatytos JK išstojimo iš ES sąlygos. Į jį, be kita ko, įtraukta „apsidraudžiamoji priemonė“ (backstop), turinti užtikrinti, kad po „Brexit“ siena tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos išliks atvira, o dauguma įstatymų leidėjų šiam punktui nepritaria.

Tuo metu politinė deklaracija nėra teisiškai įpareigojantis dokumentas; jame apžvelgiami planai dėl ES ir JK santykių po „Brexit“.

„Vienintelis būdas mums užtikrinti, kad išstotume geru laiku gegužės 22-ąją, yra patvirtinti išstojimo susitarimą iki kovo 29-osios 23 valandos“, – sakė Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom (Andrėja Ledsom), kuri parlamente atstovauja vyriausybei.

Ji pažymėjo, kad ES lyderiai „Brexit“ atidėjo iki gegužės 22-osios, „su sąlyga, kad išstojimo susitarimą šią savaitę patvirtins Bendruomenių Rūmai“.

Trečiadienį Th. May pažadėjo savo Konservatorių partijos parlamentarams, kad paliks premjero postą, jei bus pritarta jos išsiderėtam „Brexit“ susitarimui.

„Žinau, kad antrame „Brexit“ derybų etape norima naujo požiūrio ir naujo lyderio, ir aš nestosiu tam skersai kelio“, – per Konservatorių partijos įstatymų leidėjų susirinkimą pareiškė premjerė.

Šis pažadas iškart padėjo užsitikrinti kai kurių potencialiais kandidatais pakeisti Th. May laikomų politikų balsus.

Jeigu Th. May siūloma sutartis būtų priimta parlamento šią savaitę, „Brexit“ įvyktų gegužės 22 dieną. Jeigu sutartis vėl būtų atmesta, premjerė turėtų iki balandžio 12-osios grįžti į Briuselį ir paaiškinti, kas bus toliau.



Didėjanti įtampa ir nusivylimas dėl nesėkmingų pastangų užbaigti „Brexit“ praėjus trejiems metams po referendumo trečiadienį privertė Th. May mesti ant stalo savo kozirį – premjerė pažadėjo palikti savo postą, jei parlamentas pritars jos susitarimui su Briuseliu.

Vyriausybė taip pat pareiškė ketinimus penktadienį surengti trečiąjį balsavimą dėl ministrės pirmininkės susitarimo, kuris jau buvo atmestas du kartus, tačiau lieka neaišku, ar tokį balsavimą išvis bus galima surengti.

