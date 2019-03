Premjerė antradienį arba trečiadienį išsiųs laišką į Briuselį su prašymu atidėti „Brexitą“, Londone sakė vyriausybės atstovas. Apie atidėjimo trukmę jis teigė nieko negalįs pasakyti.

Stočių BBC ir ITV informacija, Th. May prašys atidėti išstojimą trims mėnesiams - iki birželio pabaigos. Taip ji tikisi papildomo laiko, kad įtikintų parlamentą vis dėl to pritarti dukart jau atmestai „Brexito“ sutarčiai.

Tačiau Th. May laiške esą greičiausiai bus ir variantas nukelti „Brexitą“ ik dvejų metų. Po 2016 metais vykusio referendumo Didžioji Britanija iš ES turėjo išstoti kovo 29-ąją.

Laiškas bus adresuotas Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui, kuris vadovaus ketvirtadienį ir penktadienį Briuselyje vyksiančiam ES viršūnių susitikimui. Likusių 27 šalių vadovai turi vienbalsiai pritarti „Brexito“ atidėjimui.

ES sunkiasvorės reikalauja Londono paaiškinimų dėl „Brexit“

Europos Sąjungos sunkiasvorės antradienį pareikalavo Londono aiškiai joms pasakyti, ko jis nori iš „Brexit“, ir perspėjo netrokštančios pasirašyti miglotų planų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo atidėjimo.

Ministrės pirmininkės Theresos May bandymai prastumti savo „skyrybų“ su ES susitarimą britų parlamente pirmadienį patyrė naujausią smūgį iš ilgos jų virtinės, kai Atstovų Rūmų pirmininkas nusprendė, jog parlamentarai negali vėl balsuoti dėl to paties pasiūlymo, kurį jau buvo atmetę.

Po Johno Bercow sprendimo Th. May skuba išvengti chaotiško išstojimo be sutarties, bet svarbios ES narės Vokietija ir Prancūzija perspėjo nesutiksiančios atidėti mažiau nei po dviejų savaičių numatomo „Brexit“ vien tam, kad išgelbėtų ministrės pirmininkės kailį.

„Mus tikrai išvargino šios derybos ir aš tikiuosi aiškių ir tikslių britų vyriausybės siūlymų (dėl to), kodėl būtinas toks atidėjimas“, – atvykęs į derybas Briuselyje sakė Vokietijos Europos reikalų ministras Michaelis Rothas.

„Neturiu jokio noro (dalyvauti) neesminėse diskusijose ir derybose dėl „Brexit“. Prašom pateikti, brangūs draugai Londone, prašom pateikti. Laikrodis tiksi“, – pareiškė jis.

Vis dėlto Vokietijos kanclerė Angela Merkel antradienį sakė, kad iki paskutinės akimirkos sieks tvarkingo „Brexit“, ir pabrėžė, kad ant kortos pastatyti Vokietijos, JK ir ES interesai.

„Iki paskutinės kovo 29-osios termino valandos kovosiu už tvarkingą (Britanijos) išstojimą, – vienoje konferencijoje Berlyne sakė ji. – Neturime tam daug laiko, bet vis dar turime kelias dienas.“

ES lyderiai tikėjosi, kad Th. May ketvirtadienį į jų susitikimą Briuselyje atvyks su išstojimo sutarties ratifikavimo iki kovo 29-osios planu.

Tačiau Th. May viltis įtikinti „Brexit“ šalininkus galų gale nusileisti ir paremti jos susitarimą, kurį jie jau dukart atmetė, sužlugdė netikėtas J. Bercow pareiškimas, kad vyriausybė negali prašyti parlamentarų per tą pačią sesiją vėl balsuoti dėl to paties „Brexit“ susitarimo, jei jame nebus reikšmingų pakeitimų.

Laikas apsispręsti

Jei negali prastumti susitarimo, Th. May galėtų siekti ilgo „Brexit“ atidėjimo, bet tam reikėtų visų likusių 27 ES šalių pritarimo.

Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau sakė, kad jos netenkins šio prašymo vien formaliai.

„Mums reikia kažkokių naujų dalykų, nes jei tai pratęsimas dėl pasilikimo toje pačioje aklavietėje, kurioje esame, tai kaip tada išeisime iš šios aklavietės? Tai klausimas britų valdžiai. Jie turi pateikti aiškią iniciatyvą, patikimą ir daugumos remiamą tikslą“, – žurnalistams sakė N. Loiseau.

„Tai pasirinkimas. kurį turi padaryti Jungtinė Karalystė. Jie pasakė „ne“ (išstojimui) be sutarties ir pasakė „ne“ realistiškai sutarčiai. Jie turi apsigalvoti dėl vienos iš šių galimybių“, – pridūrė ji.

Vienas ES aukšto rango pareigūnas pirmadienį sakė, kad Th. May galėtų prašyti atidėti „Brexit“ net ir likus vos valandai iki išstojimo, bet N. Loiseau perspėjo, kad jei Londonas neras kelio iš aklavietės, JK iškris iš bloko be sutarties.

„Jei nebus sprendimo ir ateis kovo 29-oji, tuomet bus (išstojimas) be sutarties. Jei Britanija nieko nenuspręs, tuomet ji pasirinks (išstojimą) be sutarties“, – sakė ji.