Bendruomenių Rūmų įstatymų leidėjams ji tvirtino, kad be vyriausybės jokia kita Sirijos grupė negalėjo balandžio 7-ąją surengti cheminę ataką Dumoje, galbūt pareikalavusią dešimčių gyvybių. Th. May gina Londono sprendimą kartu su Vašingtonu ir Paryžiumi smogti Sirijos taikiniams. Kai kurie parlamentarai mano, kad premjerė prieš tai turėjo surengti balsavimą parlamente. Vyriausybės vadovės teigimu, Vakarų sąjungininkai neturėjo kitokios išeities, mėgindami pažaboti „pasibaisėtiną“ cheminio ginklo panaudojimą. Anot jos, kariniai veiksmai buvo „ne tik moraliniu požiūriu, bet ir juridiškai teisingi“.

