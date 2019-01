Th. May, kuri bando išgelbėti savo išstojimo susitarimą, pasiektą per pusantrų metų trukusias derybas su bloku, parlamentarams pasakė, kad jie per antradienio balsavimą negali nuvilti „Brexit“ šalininkų. „Tai būtų katastrofiškas ir neatleistinas piktnaudžiavimas pasitikėjimu mūsų demokratija, – laikraštyje „Sunday Express“ rašė Th. May. – Tad mano žinia parlamentui šį savaitgalį yra paprasta: laikas pamiršti žaidimus ir daryti tai, kas reikalinga mūsų šaliai.“ Didžioji Britanija iš ES turi išstoti kovo 29 dieną, bet dar galutinai nepatvirtino išstojimo sąlygų. Ministrė pirmininkė kartą jau atidėjo Bendruomenių Rūmų balsavimą dėl jos plano. Tokį žingsnį gruodžio mėnesį ji žengė norėdama išvengti pralaimėjimo, tačiau atrodo, kad šį antradienį parlamentarai vis tiek atmes jos planą. Įstatymų leidėjai trečiadienį sudavė dar vieną smūgį vyriausybei ir nubalsavo už nutarimą, kad tuo atveju, jeigu „Brexit“ sutartis kitą savaitę būtų atmesta Vestminsterio, ministrų kabinetas turėtų per tris dienas paskelbti, kokių žingsnių bus toliau imtasi. Susiję straipsniai: Griežtas perspėjimas: „Brexit“ be sutarties negalės būti suvaldomas Analitikai kalba apie pavojingiausią padėtį per kelis dešimtmečius: Europai – net kelios grėsmės Tai buvo antra nesėkmė ministrei pirmininkei per 24 valandas: vėlai antradienį parlamentas nubalsavo prieš vyriausybės galimybę naudoti mokesčių mokėtojų lėšas priemonėms, kurių reikėtų imtis, jeigu Britanija išstotų iš ES be jokio susitarimo. Šis nutarimas turėtų tapti dar vienu saugikliu nuo „kieto“ išstojimo. Laikraštis „The Sunday Times“ pranešė, jog grupė įtakingų įvairioms partijoms priklausančių „maištininkų“ dabar rengia planą pakeisti Bendruomenių Rūmų taisykles, kad galėtų ignoruoti vyriausybės veiksmus, jei susitarimas žlugs. Pagal „labai britišku perversmu“ vadinamą planą Th. May prarastų parlamento darbo kontrolę, kuri atitektų parlamentarams. Tokiu atveju iškiltų pavojus jos galioms valdyti, rašė laikraštis. Straipsnyje sakoma, kad Dauningo gatvė yra „itin susirūpinusi“ dėl tokios galimybės, su kuria parlamentarai paskui galėtų atidėti „Brexit“ nauju įstatymu. Konservatorių parlamentaras Nickas Bolesas (Nikas Boulsas), kuris pritaria Norvegijos stiliaus santykiams su bloku, o ne Th. May planui, laikraščiui sakė, kad aiškinasi taktiką Bendruomenių Rūmuose išstojimo be sutarties galimybei atmesti. „Turime mechanizmą, kuriuo parlamentui bus suteikta „Brexit“ derybų kontrolė ir bus užtikrinta, kad mes kovo 29-ąją neišstosime iš ES be sutarties“, – sakė jis. „Ieškau būdų tokiam rezultatui pasiekti“, – sakė N. Bolesas ir pažymėjo, kad šį planą paskelbs antradienį.

