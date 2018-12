Atvykusi į Europos Sąjungos viršūnių susitikimą Th. May pareiškė: „Manau, bus teisinga, kad kitas partijos lyderis vestų mus į tuos visuotinius rinkimus“. Trečiadienį vakare Th. May atlaikė savosios Konservatorių partijos parlamentinės frakcijos balsavimą dėl nepasitikėjimo, inicijuotą padidėjus nepasitenkinimui dėl premjerės vadovavimo „Brexit“ procesui. Ji laimėjo 200 balsų prieš 117, per uždarą susirinkimą pareiškusi įstatymų leidėjams, kad prieš kitus rinkimus perduos valdžią kitam torių lyderiui. Tačiau Th. May nepasakė, ką ji darytų, jeigu išsipildytų daugelio prognozės, kad Britanijoje tvyrant nesutarimams dėl „Brexit“ bus surengti pirmalaikiai rinkimai.

