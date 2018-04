„Tai pasibaisėtina, tačiau tuo nesistebiu“, – sakė ji. Rusija antradienį blokavo JAV parengtą raginimą vėl įsteigti tarptautinį Bendrąjį tyrimų mechanizmą (Joint Investigative Mechanism, JIM) ir nustatyti numanomos cheminės atakos kaltininkus. Vašingtonas savo ruožtu vetavo Rusijos rezoliuciją dėl minėtos atakos, galimai įvykusios šeštadienį Sirijos sukilėlių kontroliuojamame Dumos mieste. „Bendradarbiaujame su mūsų sąjungininkais ir partneriais, tad mums greitai aiškėja, kas įvyko (Dumoje). Visi požymiai rodo, kad (už cheminę ataką) buvo atsakingas Sirijos režimas“, – pareiškė Th. May. „Cheminiai ginklai negali būti ir toliau laisvai naudojami. (...) Svarstysime su mūsų artimiausiais sąjungininkais, kaip užtikrinti, kad atsakingieji asmenys už tai atsakytų“, – pridūrė ji. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau trečiadienį perspėjo, kad į įtariamą karo nusikaltimą bus atsakyta raketomis. Tuo tarpu Rusija kategoriškai atmetė jos sąjungininkui Sirijos prezidentui Basharui al Assadui mestus kaltinimus. JAV, Prancūzija ir JK svarsto karinių veiksmų Sirijoje galimybes, tačiau Th. May nepatvirtino, ar britų pajėgos tiesiogiai dalyvautų tokiose operacijose.

