Transliuotojui BBC per interviu, kuris bus parodytas pirmadienį, premjerė sakė, kad ji nerimauja dėl savo šalies – ne dėl savo pačios – ateities, nes derybos dėl artėjančio Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos dar nesibaigė. Th. May vadovaujama Konservatorių partija yra susiskaldžiusi dėl „Brexit“; kai kurie įtakingi šios politinės jėgos nariai pasisako už griežtesnes pasitraukimo iš ES sąlygas nei siūlo premjerė. Anksčiau šią savaitę apie 50 konservatorių, nesutinkančių su premjerės pasiūlymais išlaikyti gana glaudžius santykius su Bendrija, buvo susitikę aptarti galimą jos nuvertimą iš partijos lyderio posto. Savo interviu Th. May sakė, kad kalbos apie jos lyderystę gali atitraukti dėmesį nuo „Brexit“ derybų. Susiję straipsniai: Britų socialiniai tinklai lūžta juokais dėl įtariamųjų pasiteisinimų Londonas: Skripalių apnuodijimu įtariamų vyrų interviu yra melas „Mane tai šiek tiek erzina, tačiau šie debatai nėra apie mano ateitį. Šie debatai yra susiję su JK žmonių ateitimi bei Jungtinės Karalystės ateitimi, – sakė ji. – Į tai esu susikoncentravusi aš; į tai turėtume būti susikoncentravę mes visi.“ Britanijos premjerė kritikavo buvusį užsienio reikalų sekretorių Borisą Johnsoną, atsistatydinusį iš pareigų liepą dėl to, kad nepritarė Th. May planams kai kuriose srityse išlaikyti artimus ryšius su ES po „Brexit“. B. Johnsonas, daugelio analitikų laikomas realiu kandidatu siekti dėl „Brexit“ susiskaldžiusios Konservatorių partijos vadovo posto, neseniai pareiškė, kad vyriausybės strategija užmovė šaliai „savižudžio liemenę“, o detonatorių perdavė Briuseliui. Šis jo pareiškimas sukėlė furorą. „Turiu pasakyti, kad toks kalbos pasirinkimas yra visiškai netinkamas“, – pareiškė Th. May.

